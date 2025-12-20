Gemeinsame Weihnachten in Rottweil: Feier gegen Einsamkeit – Gäste werden an Heiligabend zur Familie

Alleine an Weihnachten? Das muss nicht sein. Die Spittelmühle organisiert mit der katholischen Kirchengemeinde in Rottweil eine Feier. Wir blicken hinter die Kulissen.
An Weihnachten dürfen Plätzchen, gutes Esses, Musik und auch ein Baum in vielen Haushalten nicht fehlen. Doch für einsame Menschen lohnt sich der Aufwand meist nicht. Gerade an den Feiertagen sollten aber auch sie ein schönes Fest feiern können und ihre Sorgen vergessen, finden die Spittelmühle und die katholische Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Rottweil.