Gemeinsame Übung: Wittlinger und Schallbacher Wehr proben den Ernstfall

Die Kameraden aus Wittlingen und Schallbach sowie die Jugendfeuerwehr bewiesen bei einer Übung, dass sie gut zusammenarbeiten können.

Feuer im Gemeindesaal in Schallbach, ausgebrochen im Bühnenbereich bei einer Veranstaltung, starke Rauchentwicklung, Personen noch im Zuschauerraum vermisst: Das war das Szenario, das der Wittlinger Kommandant Knut Nabbefeld und der Schallbacher Kommandant Tim Wackernagel vorbereitet hatten. Es erwartete die Feuerwehren Wittlingen und Schallbach sowie die Jugendfeuerwehr Wittlingen/Schallbach bei ihrer Gemeinschaftsübung beim Eintreffen.

Gemeinsam galt es schnellstmöglich, die drei vermissten Personen zu retten, das Feuer zu bekämpfen und das Gebäude rauchfrei zu bekommen, heißt es im Nachbericht. Dies sei den aktiven Kameraden unter der Leitung der Führungskräfte aus Wittlingen, dem stellvertretenden Kommandanten Patrick Vogl und Zugführer Mike Ernst, sowie dem Gruppenführer aus Schallbach, Klaus Grässlin, schnell und professionell gelungen.

Mit mehreren Rohren

Um genügend Wasser für die Brandbekämpfung zu haben, wurde durch die Jugendfeuerwehr unter der Leitung des Jugendwarts und Gruppenführers aus Wittlingen, Stephan Rösner, eine Wasserversorgung über eine lange Wegstrecke aufgebaut und mit mehreren Rohren eine Riegelstellung von der hinteren Seite des Gebäudes vorgenommen.

Übungsziel erreicht

Innerhalb einer Stunde waren alle gestellten Aufgaben erfüllt und das Übungsziel erreicht.

Die Jugendwehr war ebenfalls dabei. Foto: Knut Nabbefeld

Die Kommandanten Nabbefeld und Wackernagel zeigten sich bei der Nachbesprechung sehr zufrieden und lobten das umsichtige und schnelle Vorgehen sowie die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Aktivmannschaft und Jugendfeuerwehr, heißt es im Nachbericht.