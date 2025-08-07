Gemeinsame Übung: Wittlinger und Schallbacher Wehr proben den Ernstfall

Die Kameraden aus Wittlingen und Schallbach sowie die Jugendfeuerwehr bewiesen bei einer Übung, dass sie gut zusammenarbeiten können.
Feuer im Gemeindesaal in Schallbach, ausgebrochen im Bühnenbereich bei einer Veranstaltung, starke Rauchentwicklung, Personen noch im Zuschauerraum vermisst: Das war das Szenario, das der Wittlinger Kommandant Knut Nabbefeld und der Schallbacher Kommandant Tim Wackernagel vorbereitet hatten. Es erwartete die Feuerwehren Wittlingen und Schallbach sowie die Jugendfeuerwehr Wittlingen/Schallbach bei ihrer Gemeinschaftsübung beim Eintreffen.