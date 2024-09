Das war das Szenario : Gemeinsame Übung der Feuerwehren Gutach und Hausach

1 Die Hausacher und die Gutacher Feuerwehr arbeiteten bei der gemeinsamen Übung Hand in Hand. Foto: Rezpka

Bei einer gemeinsamen Übung simulierten die Floriansjünger am Dienstag ein kniffliges Szenario. Die Hausacher Wehr sei im Einsatzfall gebunden, als ein zweiter Notfall eintritt. Hier trat dann Gutach unterstützend und kompetent auf den Plan.









Besondere Zufälle erfordern besondere Maßnahmen. Welche Maßnahmen man dann im Ernstfall besser treffen sollte und was vielleicht auch weniger ratsam ist, kann man schlussendlich nur in einer Notfallübung realitätsnah erleben. Deshalb stand bei der jährlichen gemeinsamen Feuerwehrprobe der Wehren Hausach und Gutach am Dienstagabend ein seltenes, jedoch ernstzunehmendes Szenario auf dem Plan.