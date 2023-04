Vom Training mit dem Trial-Weltmeister bis zum E-Bike-Sicherheitstraining: Am 8. Mai startet in Ettenheim das Stadtradeln. Bei dem dreiwöchigen Wettbewerb sind gemeinsame Touren und Aktionen geplant. Neu dabei ist die Turngemeinde Altdorf.

Gemeinsam mit 41 weiteren Städten und Gemeinden im Ortenaukreis beteiligt sich Ettenheim ab Montag, 8. Mai, am Wettbewerb „Stadtradeln“. Wie in den Vorjahren bieten die Ettenheimer Vereine und Gruppen im dreiwöchigen Wettbewerbszeitraum gemeinsame Touren und Aktionen an. Neu dabei ist in diesem Jahr die Turngemeinde Altdorf mit einer Mountainbike-Tour für Jugendliche sowie der Verein Lebensmittelpunkt Ettenheim mit einer Fahrradreparatur-Aktion. Auch Trial-Weltmeister Dominik Oswald bietet nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr wieder ein Mountainbike-Techniktraining.

Ganztages-Radtour: Start ist am Montag, 8. Mai, mit einer Ganztages-Radtour des Seniorenrates Ettenheim, die von Seniorenrat Karl-Heinz Weber geführt wird. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Espenparkplatz. Die Tour führt in diesem Jahr über den Streitberg nach Lahr, wo ein Mittagsimbiss eingeplant ist. Es wird ein E-Bike empfohlen, bei Regen findet die Tour nicht statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt und eine Anmeldung per E-mail an seniorenrat@ettenheim.de mit Name und Telefonnummer ist erforderlich. Bei Fragen steht Karl-Heinz Weber unter Telefon 07822/37 44 zur Verfügung.

E-Bike Sicherheitstraining: Der Ettenheimer Seniorenrat bietet ein E-Bike-Sicherheitstraining für Senioren an. Dazu wird Arnold Beha am Donnerstag, 11. Mai, ab 16 Uhr auf dem Schulhof in Altdorf ein Training geben. Dabei werden besonders das Anfahren, Bremsen, Anhalten, Ausweichen, die Einschätzung der Geschwindigkeit und der Umgang ausführlich geübt. Anmeldung sind bei Arnold Beha per E-Mail an arnold.beha@web.de oder unter Telefon 07822/23 78 oder 07822/15 90 möglich.

Mountainbike Techniktraining: Wie im vergangenen Jahr gibt es ein Mountainbike-Techniktraining mit Trial-Weltmeister Dominik Oswald. Gemeinsam mit weiteren Aktiven vom MSC Münstertal zeigt er am Donnerstag, 12. Mai, um 16 Uhr in der Trial-Arena in Ettenheimmünster Sportbegeisterten Tricks und Figuren mit dem Mountainbike. Ein Helm ist erforderlich. Eine Anmeldung ist mit Angabe des Alters per E-Mail an heike.schillinger@ettenheim oder unter Telefon 07822/43 21 02 möglich.

Fahrradreparatur-Aktion: Der Verein Lebensmittelpunkt Ettenheim wird am Samstag, 13. Mai, von 10 bis 14 Uhr gemeinsam mit weiteren Partnern, wie der Firma Rad Schulz, im Rohanhof eine Fahrradreparatur-Aktion anbieten. Dabei soll Hilfe zur Selbsthilfe geboten werden, das Fahrrad wieder fit für das Stadtradeln zu machen. Auch der Verkehrs Club Deutschland wird die Aktion unterstützen.

Mountainbike-Tour: Ebenfalls am Samstag, 13. Mai, lädt die Turngemeinde Altdorf Jugendliche im Alter zwischen 11 und 16 Jahren zu einer dreistündigen Mountainbike-Tour ein. Die Tour richtet sich auch an jugendliche Einsteiger, die ein Mountainbike besitzen und bisher noch wenig Erfahrung haben und gerne mit erfahrenen Guides den abenteuerlichen Schwarzwald erkunden wollen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, der Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz „Auf den Espen“ bei der Skaterbahn. Als Ausrüstung soll ein Mountainbike, ein Fahrradhelm, Rad- oder Sportkleidung, Sportschuhe und ein Rucksack für das „Bikerpäckchen“ mitgebracht werden. Eine Anmeldung unter Telefon 0170/2 78 69 51 ist erforderlich.

Kilometer mit dem Stabhalter erradeln: Gemeinsam Kilometer erradeln und in der Gemeinschaft Spaß haben – dazu lädt am Freitag, 19. Mai, ab 17 Uhr das Team „Ettenheimweiler“ mit Stabhalter Heinz Ketterer bei einer gemeinsamen Radtour ein. Eine Anmeldung unter Telefon 07822/32 55 ist erforderlich.

Radeln mit Metz

Auch Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz unterstützt mit einer eigenen E-Mountainbike-Tour zu den Windrädern am Montag, 22. Mai, ab 18 Uhr das Stadtradeln. Neben der Geselligkeit und dem Spaß am Radfahren soll es zusätzlich Informationen rund ums Thema Windkraft geben, heißt es in der Ankündigung. Treffpunkt ist am Parkplatz „Auf den Espen“. Eine Anmeldung per E-Mail an heike.schillinger@ettenheim oder unter Telefon 07822/43 21 02 ist erforderlich.