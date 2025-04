Gemeinsam unterwegs: Neues Angebot stärkt Frauennetzwerk in Villingen-Schwenningen

Ein neues, besonderes Angebot für Frauen: Unter dem Titel „Ladies walk ́n talk VS“ lädt Initiatorin Karin Kohl ab sofort einmal im Monat zu gemeinsamen Sonntagsspaziergängen ein. Die Idee: Frauen aller Altersgruppen – ob neu zugezogen, verwurzelt in der Region oder auf Zeit in VS – sollen hier einen Raum finden, um sich kennenzulernen, auszutauschen und zu vernetzen.

Kohl, die selbst als Zugezogene Erfahrungen mit der sozialen Zurückhaltung in der Region gemacht hat, will mit diesem Projekt gezielt der Vereinsamung entgegenwirken. Besonders ältere Frauen und Neubürgerinnen möchte sie ansprechen. „In Großstädten wie München oder Berlin gibt es solche Spaziergänge schon länger – und sie sind sehr erfolgreich. Warum also nicht auch bei uns im Schwarzwald, wo die Natur so viel zu bieten hat?“, sagt sie.

Lesen Sie auch

Gemeinschaft durch Bewegung

Die Spaziergänge sollen bewusst niedrigschwellig gehalten werden: Jede Frau kann teilnehmen – unabhängig von Alter oder Herkunft. „Wir starten alle am gleichen Punkt“, erklärt Kohl, „und jede geht ihr Tempo. Ob vorn oder hinten – wichtig ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind.“ Den Auftakt macht ein Spaziergang am Ostermontag um 16 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz beim Lokal Waldeslust am Schwenninger Moos. Bei schlechtem Wetter sind wetterfeste Kleidung und Regenschirme angesagt – das Treffen findet dennoch statt.

Dass das Schwenninger Moos der erste Treffpunkt ist, ist kein Zufall: „Hier ist es so friedlich“, erklärt Kohl. Der Ort biete nicht nur eine naturnahe Kulisse, sondern auch die Möglichkeit zur anschließenden Einkehr – ein wichtiger Aspekt für Frauen, die weniger gut zu Fuß sind.

Karin Kohl steht vor dem Treffpunkt am Parkplatz beim Lokal Waldeslust am Schwenninger Moos. Foto: Emelie Baisch

Mehr als ein Spaziergang

Neben dem monatlichen Spaziergang ist ein zusätzlicher „Ladies Talk“-Stammtisch geplant, der abends um 20 Uhr stattfinden soll – ebenfalls einmal im Monat. Der Wochentag wird in Abstimmung mit den Teilnehmerinnen festgelegt. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei.

Karin Kohl, die aus einem Hintergrund sozialer Projekte kommt, möchte mit dem Angebot nicht nur Gemeinschaft schaffen, sondern Frauen auch dazu ermutigen, sich gegenseitig zu unterstützen, gemeinsame Interessen zu entdecken und neue Initiativen zu entwickeln – sei es im Bereich Gesundheit, Freizeit oder Wohnen. Wichtig ist ihr auch, dass Frauen lernen, sich abzugrenzen und für sich einzustehen.

„Viele von uns gehen im Alltag mehr oder weniger unfreiwillig allein durchs Leben. Aber gemeinsam unterwegs zu sein, selbst nur für eine Stunde, kann schon vieles verändern“, sagt Kohl.

Netzwerk für Frauen – von Frauen

Damit sich das Projekt weiterentwickeln kann, sucht Kohl engagierte Mitstreiterinnen, die organisatorisch mithelfen oder eigene Ideen einbringen möchten. Ziel ist es, langfristig auch Frauen einzubeziehen, die sich vorübergehend in der Region aufhalten – etwa für eine Kur oder einen Urlaub.

Wer Interesse hat oder sich engagieren möchte, kann sich telefonisch unter 07720/2 36 85 21 melden. Auch Rückmeldungen zur bevorzugten Uhrzeit der künftigen Spaziergänge sind willkommen. „Ladies walk ́n talk VS“ – das steht nicht nur für Villingen-Schwenningen, sondern auch für ein „Very Special“ Gemeinschaftsgefühl. Ein Schritt raus aus der Einsamkeit – und hinein in eine neue Verbundenheit unter Frauen.