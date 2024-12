Für Menschen, die alleine leben, sei es oft eine große Herausforderung, den Heiligabend alleine zu gestalten, oft sei er sogar der schwerste Tag im Jahr, heißt es in einer Mitteilung des Vereins Gemeinsam. Verschiedene Lebensumstände könnten dazu führen, dass dieses Fest alleine gefeiert werden muss.

Doch in Freudenstadt gibt es auch dieses Jahr wieder eine offene Tür für diese Menschen, die nicht alleine sein wollen. Bereits im April seien Anfragen an das Helferteam gegangen, ob das Fest dieses Jahr wieder stattfinden kann, so Tanja Müller, Gründungsmitglied des Vereins. Das Team und weitere ehrenamtliche Helfer laden nun wieder dazu ein, den Abend gemeinsam zu verbringen. An Heiligabend ist ab 18 Uhr die Tür im Familienzentrum in der Reichstraße 16 offen, um in Gemeinschaft die Geburt Jesu zu feiern.

Lesen Sie auch

Seit über zwölf Jahren gibt es bereits dieses Angebot, miteinander den Heiligabend zu erleben, heißt es in der Mitteilung weiter. Aus dem anfänglichen Zusammenschluss von zwei Frauen ist inzwischen ein Verein geworden.

Es sei nicht immer einfach, genügend Helfer zu finden, da doch die meisten entweder beruflich oder privat an diesem besonderen Tag woanders gebraucht würden. Vor Beginn der Feier müsse einiges organisiert, aufgebaut und verpackt werden.

Erlacher Höhe liefert das Essen

Neben einem festliches Essen, das die Küche der Erlacher Höhe Freudenstadt liefert, und Gemeinschaft erwartet die Gäste auch ein Programm mit Liedern, Geschichten und Überraschungen. Auch die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel gehört zum Programm.

Die Feier ist kostenfrei und finanziert sich ausschließlich über Spenden. Am Freitag, 13. Dezember, findet zugunsten dieser Feier vormittags am Rathaus Freudenstadt ein Geschenke- und Punschverkauf statt. Außerdem ist der Verein nun auch online zu finden unter www.gemeinsamev.org.

Jeder sei willkommen, mit ihnen zu feiern, sind sich die Verantwortlichen einig. Sie würden jedes Mal staunen, wie die Gäste, die sich vorher nicht kannten, in Gemeinschaft Weihnachten feiern. Beiträge zur Feier sind willkommen. Eine Anmeldung ist erwünscht bei Marion Wund, Telefon 07441/915 01 75, oder Silke Braun, Telefon 07441/952 40 72 (vormittags) .