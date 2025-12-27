Gemeinsam statt allein: Heiligabend im Althengstetter Gemeindehaus wird Tradition

Das evangelische Gemeindehaus war an Heiligabend eine Anlaufstelle für Menschen, die nicht allein sein wollten. Organisator Reinhard Zimmerling machte das mit seinen Helfern möglich.
„Es wächst“, freute sich Reinhard Zimmerling am 24. Dezember. Bereits zum zweiten Mal organisierte der Pfarrer im Ruhestand im evangelischen Gemeindehaus einen besonderen Heiligabend. Die Türen standen allen offen, die diesen Abend nicht allein verbringen wollten. 20 Gäste waren es im vergangenen Jahr, knapp doppelt so viele an diesem Heiligabend. Zimmerling war zufrieden. Weil die Rückmeldungen 2024 so gut gewesen seien, sei für ihn schnell klar gewesen, dass es eine Wiederauflage geben muss.