Die Teilnehmer am Projekt „Zeit-Geschichte/N – Ausstellung – Impressionen – Events“, das anlässlich des 750. Geburtstags von Schonach ins Leben gerufen wurde, sind mit den Vorbereitungen weiterhin intensiv beschäftigt.

Sie werkeln nach wie vor, vor allem dienstags und mittwochs, Hand in Hand im und ums Haus des Gastes und laden alle Interessierten ein, gemeinsam mit ihnen auf eine faszinierende Reise durch die Zeit zu gehen, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbunden werden.

Und was passiert im Haus des Gastes eigentlich gerade? Das Hauptanliegen aller beteiligten Helfer ist nicht, historische Daten im Einzelnen aufzulisten, sondern Bilder aus der Geschichte lebendig werden zu lassen. Wie sie betonen, möchten sie Erzählungen und Bräuche aus der Region vermitteln, die in den Herzen der Einwohner verankert sind.

„Gschichtle“ geben Einblick

Diese „Gschichtle“ geben Einblicke in das Leben in Schonach, so wie es viele Bürger von ihren Vorfahren gehört haben. Mit einem Blick in die Vergangenheit werden verschiedene Traditionen betrachtet und dafür sorgen, dass sie bewahrt bleiben. Unter dem Motto „Zukunft beginnt heute“ zeigen die Projektteilnehmer außerdem, wie innovativ sich Schonach auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.

Obwohl nur wenige „Zeitfenster“ geöffnet werden können, möchte das Projektteam Jung und Alt ermutigen, die Ausstellung vom 26. September bis 5. Oktober als Plattform für Gespräche zu nutzen.

Lebendige Erzählung

Das Team lädt ein, miteinander zu reden und Geschichten auszutauschen. Denn jeder ist seiner Ansicht nach ein wichtiger Teil der Schonacher „Zeit-Geschichte/N“. Die Besucher sollen neugierig sein und mit dem Projektteam gemeinsam die Vielfalt der Geschichten und Traditionen in Schonach entdecken. Groß und Klein sollen vorbeikommen, Eindrücke sammeln und zur lebendigen Erzählung beitragen.

Weitere Helfer willkommen

Wie die Akteure bemerken, ist jede Hilfe weiterhin willkommen, von handwerklichen Arbeiten bis zu kreativer Gestaltung bieten sich viele Gelegenheiten, das Projekt zu unterstützen. Wer Mithelfen möchte, kann einfach vorbeikommen und reinschnuppern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die nächsten Termine sind am 15. und 16. Juli sowie am 22. und 23. Juli, ab 14 Uhr im Haus des Gastes.