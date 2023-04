1 Christian Sade dirigierte beim Jubiläumskonzert gleich 64 Musiker auf einmal. Foto: Decoux

Nicht nur bei den nahezu 200 Zuhörern, auch auf der Bühne wurde es bei der 125-Jahr-Feier des Musikvereins Münchweier zeitweise eng. Gemäß des Mottos des Abends traten die Gastgeber im Doppelpack mit der Gastkapelle aus Schmieheim auf.









Das kooperative Doppelkonzert der beiden Musikvereine kam nicht von ungefähr, denn Christian Sade ist Dirigent beider Blaskapellen. Und er hatte sich als Jubiläumsregisseur einiges für den als „Doppelwumms“ betitelten Abend einfallen lassen. So auch ein Kasperletheater an der Seitenbühne. Moderatorin Milena Harney versprach, aber dennoch „ein ordentliches Konzert“ entlang des Märchens der Königskinder, die zusammen kommen konnten – gesanglich wurde dieses trefflich vom Duo Heike und Luisa aufgegriffen.

Ein schräges Kasperletheater boten (von links): „Gretel“ Sabine Hartmann, „Kasper“ Dieter Henninger und Milena Harney.

Dirigent verspätete sich scheinbar

Sade ist für seinen Humor und Einfallsreichtum bekannt. So marschierte er denn scheinbar verspätet mit seinen Münchweierer Instrumentalisten per schrägem „Strawinz“ durch den Saal zu den wartenden Schmieheimern hinauf – in einer von ihm selbst pfiffig choreographierten Mischung aus Straßen-, Marsch- und Zirkusmusik. Mit „Montanas del Fuego“ von Markus Götz über die Feuerberge auf der Insel Lanzarote wurde es dann kontrastreich konzertant, monumentale Vulkan-Dramatik und spanisch besinnliche Natur-Passagen wechselten sich ab. Anschließend ertönte magische Filmmusik aus „Harry Potter and der Stein der Weisen“ von John Williams. Es folgten „Zwei böhmische Tänze“ (Frantisek Manas) mit einer Polka und höchst quirligem Furiant. Weiter gereist wurde in die USA mit einem Medley aus Leonard Bernsteins Musical „West Side Story“, sodann hinüber in die arabische Welt mit einem Medley aus dem Disney-Musical „Aladdin“. Da blieben sogar Bravo-Rufe nicht aus, denn das Zusammenspiel der beiden sonst selbstständigen Kapellen klappte durchgehend perfekt und begeisternd.

Wolfgang Wangler ehrte Günter Hog (rechts) für seine 55-jährige aktive Mitgliedschaft beim Musikverein Münchweier. Foto: Decoux

Nach der musikalischen Halbzeitpause verschlug es den imaginären Märchenprinzen auf der Suche nach seiner Prinzessin „hinter den Bergen in Schmieheim“ sogar noch ins Weltall. Es ertönte der monumentalen „Imperial March“ (Paul Murtha) aus dem Filmepos „Krieg der Sterne“.

Anschließend gab es eine Zeitreise ins Mittelalter mit Kurt Gäbles „Saga“. Dieses schwankte zwischen Heiterkeit und Lyrik und steigerte sich bis hin zum Furioso, gemixt mit modernen Rhythmen: eine höchst beeindruckende Klangfülle. Noch weiter zurück ging es motivmäßig in die römische Zeit mit „Condacum“ von Jan van der Roost. Dann wieder ins Mittelalter mit Carl Orffs Hauptwerk „Carmina Burana“. Schließlich verabschiedete sich die große Doppelkapelle mit einem Arrangement „Ich bin bereit“ aus dem Animationsfilm „Vaiana“.

Nach dem Schlussapplaus gab es noch Zugaben

Nach dem lang anhaltenden Schlussapplaus waren noch Zugaben fällig: Ein schwungvoll lateinamerikanisch daher kommendes „Teyuila Bohemien“ und der beliebte „Böhmische Traum“.

Zusammengefasst: Die „Doppelwummskapelle“ hatte den Jubiläumsauftritt nicht nur blendend absolviert, sondern mit professionellem Zusammenspiel samt großer Klangfülle und Ausdruckskraft besonders überzeugt. Darüber freuten sich später auch die beiden Musikvereinsvorsitzenden Wolfgang Wangler (Münchweier) und Georg Frenk (Schmieheim) bei ihren Danksagungen.

Zwischen den einzelnen Musikdarbietungen alberten überleitend Sabine Hartmann als Gretel und Dieter Henninger als Kasper hinter einer Puppenbühne wortwitzig und hintergründig herum, so dass Lachsalven nicht ausblieben. Auch das hatte Milena Harney in ihre Moderationen mit eingebaut: Präzise am 24. April 1898 war der Münchweierer Musikverein vom damaligen Hauptlehrer Wilhelm Wiedemer mit 28 Mitgliedern gegründet worden.

Lob von Bürgermeister und Ortsvorsteherin

Beide Weltkriege unterbrachen die Vereinstätigkeit empfindlich. Im September 1945 ging es mit 16 jungen Musikern wieder los, 1948 wurde der Verein wiedergegründet, just zum 50-jährigen Bestehens des ursprünglichen Vereins. Zu diesem Anlass gab es dann die erste Theateraufführung mit dem „Vogt auf Mühlstein“. Diese wurden dann jährlich mit neuen Stücken wiederholt. Schon 1963 war eine eigene Jugendkapelle zur Zukunftssicherung gegründet worden.

Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz hielt seine Jubiläumslaudatio angesichts später Stunde ungewohnt kurz: Der Musikverein Münchweier stehe für eine wunderbare Vielfalt der Musikwelt. Seine einstigen Gründungsmitglieder hätten sicher höchste Freude an der heutigen Kapelle gehabt, samt deren größter Spielfreude mit tollem Dirigenten. Münchweiers Ortsvorsteherin Charlotte Götz hielt ihre Laudatio noch kürzer: „Bleibt so, weiter so, dann wird‘s gut!“

Ehrungen

Für ihre lange Mitgliedschaft sind sind geehrt worden: Günther Hog (55 Jahre), Nathalie Burger, Christian Salzer (25 Jahre) und Benedikt Kupfer (zehn Jahre).