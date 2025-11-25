Gemeinsam in Weil am Rhein: Herbstübung mit großer Beteiligung

Die Abteilung Haltingen der Feuerwehr Weil am Rhein probte zusammen mit den DRK den Einsatz bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.
Das Aufsehen war groß am Sonntagvormittag, als ab 9 Uhr die Abschlussübung der Abteilung Haltingen gemeinsam mit dem DRK-Ortsverein Weil-Haltingen anstand. Gleich mehrere Fahrzeuge rückten aus, um den Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Heldelinger Straße, zwischen Märktweg und einem Discounter gelegen, zu löschen – so die Annahme. Unterstützung kam von der Abteilung Stadt mit der Drehleiter.