Gemeinsam für die Natur: So wollen Ringsheim und Rust gegen das Artensterben vorgehen

Die Gemeinden Rust und Ringsheim wollen sich für die Natur einsetzen. Mit der Biotopverbundplanung gibt es nun eine umfassende Strategie für die kommenden Jahre.
Um wichtige Biotope sowie seltene Tier- und Pflanzenarten zu schützen, arbeiten die Gemeinden Rust und Ringsheim Hand in Hand. Die Gemeinderäte der beiden Kommunen stimmten für eine gemeinsame Biotopverbundplanung. Schon seit längerem wird an diesen Plänen gearbeitet. 2023 wurden das Freiburger Institut für Naturschutz und Landschaftsanalyse (Inula) damit beauftragt. Die Umweltwissenschaftlerin Linda Keil stellte den Gremien den aktuellen Stand vor.