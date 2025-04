„Gemeinsam für Deutschland“: Demonstrationen in Balingen – Polizei zieht Bilanz

Demonstrationen in Balingen – Polizei zieht Bilanz

1 Hier geht es für eine Gruppe Gegendemonstranten nicht weiter: Die Polizei bildete eine Kette, um ein Zusammentreffen mit Demo-Teilnehmern von „Gemeinsam für Deutschland“ zu verhindern. Foto: Jessica Müller

Kein Großaufgebot, aber dennoch ein großes Aufgebot an Polizeibeamten war am Samstag in Balingen im Einsatz. Obwohl zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort waren, verlief nicht alles nach Plan.









Link kopiert



Gegensätze ziehen sich an: Nach diesem Motto hatte die Polizei am Samstag wegen zweier politisch gänzlich gegensätzlicher Demonstrationen in Balingen alle Hände voll zu tun. Hinter der Stadtkirche war eine Demonstration samt Protestmarsch angemeldet worden, zu der sich auch rechtsextreme Gruppierungen angekündigt hatten.