Im „Forum älter werden“ in Brombach engagieren sich Senioren für Senioren. Es gibt Treffs, Ausflüge und sogar eine Line-Dance-Gruppe: Jetzt wurde gemeinsam gefeiert.

Die Gäste unterhielten sich angeregt beim Sommerfest, zu dem das „Forum älter werden“ an einem Donnerstagnachmittag im Juli ins Gemeindehaus Sankt Josef eingeladen hatte.

Die ehrenamtlichen Helferinnen – insgesamt acht bis zehn Frauen und Männer – servierten Würstchen mit Kartoffelsalat, Wein und andere Getränke. Als Alleinunterhalter Jürgen Hässler „Die Rose aus Tirol“ und andere Evergreens anstimmte, sangen und schunkelten die Gäste mit.

Die Auftritte der Line-Dance-Seniorengruppe bedachten sie mit Applaus: In Jeans, weißer Bluse und schwarzem Hut stilvoll gekleidet, tanzten neun Frauen und ein Mann ihre schwungvollen Choreografien.

„Forum älter werden“: Der Name ist Programm

Sie sei mit einer Freundin gekommen, erzählte eine Besucherin. Vor ein paar Jahren seien ihr Mann und der Mann der Freundin kurz hintereinander gestorben. Seitdem machten sie fast alles gemeinsam.

„Forum älter werden“: Der Name ist Programm. Junge Senioren von 65 Jahren seien genauso willkommen wie Menschen in hohem Alter, betonte Elisabeth Sütterlin vom ehrenamtlichen Team. Man wolle einen Ort bieten, an dem Menschen sich kennen lernen und gemeinsam alt werden können, schilderte sie die Idee.

Ein facettenreiches Angebot

Das „Forum älter werden“ lädt jeden Monat an einem Donnerstagnachmittag zum geselligen Treff ins Gemeindehaus ein. Zum Essen werden herzhafte Speisen sowie Kaffee und Kuchen serviert. Jedes Mal gibt es ein kleines Programm, zum Beispiel „Gehirnjogging“ mit Rätseln und Quiz, vielfältige Vorträge oder Lieder zum Mitsingen.

Zum 125-jährigen Jubiläum der Kirche Sankt Josef im November will das Helferteam alte Fotos aus der Pfarrei zeigen. Ältere Menschen werden vom Pfarreileben von früher und heute erzählen. Einmal im Monat findet außerdem ein Ausflug statt, etwa ins Gersbacher Bärenmuseum. Eine Einkehr zum Abschuss gehört immer dazu.

Beim Forum sind alle Senioren willkommen

Beim „Forum älter werden“ sind alle Senioren willkommen. Darauf legte auch Ellen Enders vom Helferteam Wert. Alle Angebote sind daher barrierefrei und kostenlos. Ob katholisch oder nicht spielt auch keine Rolle. Ellen Enders dankte der katholischen Kirchengemeinde Lörrach-Inzlingen und der Grossmann-Stiftung aus Brombach, die das Forum finanziell unterstützen.

Vor zwei Jahren fanden sich tanzfreudige Frauen und Männer zur Line-Dance-Seniorengruppe zusammen. Seitdem probe man einmal die Woche, privat und einfach zum Spaß, erzählte die Leiterin Christa Winiarski. Immer beim Sommerfest trete man auf.

Wer zum „Forum älter werden“ dazu stoßen will, findet im Pfarrblatt und in den Tageszeitungen Informationen über das Angebot.