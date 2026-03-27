Gemeinerat Utzenfeld: Utzenfeld tritt TRAS bei

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen, ein Bauantrag für einen Batteriespeicher sowie der Beitritt zum Trinationalen Atomschutzverband waren Thema im Utzenfelder Gemeinderat.
Bürgermeister Martin Wietzel informierte zunächst über den aktuellen Stand der geplanten barrierefreien Bushaltestellen in der Ortsmitte. Der Beginn der Maßnahme ist für April vorgesehen, zunächst starten die erforderlichen Vermessungsarbeiten. Weiter berichtete er, dass sich die Baugenehmigung für den Umbau der Gemeindehalle derzeit in der Ausarbeitung befindet und in Kürze eingabereif sein wird. Geplant sind unter anderem der Bau einer Fluchttreppe von der Empore sowie die Herstellung einer barrierefreien Rampe im Eingangsbereich des Kindergartens.