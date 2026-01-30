Gemeindezuwachs in Rottweil: Pfarrer Marcel Brenner nimmt die Arbeit im Dekanat auf

Marcel Brenner ist ins Pfarrhaus in der Marienstraße in Rottweil eingezogen. Die Stadt ist ihm von der Schulzeit bestens vertraut.
„Endlich brennt abends in der Wohnung im Pfarrhaus wieder Licht“, ist von so manchem Gemeindemitglied der evangelischen Kirchengemeinde Rottweil-Flözlingen und aus der Nachbarschaft des Pfarrhauses zu hören. Nachdem die Wohnung seit dem Wegzug von Pfarrerin Gabriele Waldbaur leer stand, kehrt jetzt wieder Leben in das Haus ein, das im Erdgeschoss mittlerweile Dekanatssitz ist.