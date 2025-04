Hubschrauber im Einsatz Auto stürzt in Furtwangen in die Breg – Fahrer schwer verletzt

Schwer hat sich am Montagnachmittag ein Mann verletzt, der mit seinem Audi in der Nähe der Hochschule Furtwangen (HFU) in die Breg stürzte. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.