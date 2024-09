Gemeindewald in Neuweiler: Förster rechnet mit einem Plus von 230 000 Euro für nächstes Jahr

1 Für die Gemeinde Neuweiler ist der Wald nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern auch wichtig für den Umweltschutz und ein Faktor im Tourismus. Foto: pixapay

Die Gemeinde Neuweiler ist von Wald umgeben. Und die Kommune selbst ist Besitzer von 3642 Hektar Wald. Dieser ist für die Gemeinde eine Einnahmequelle, aber auch wichtig für die Erholung der Menschen und den Klimaschutz.









Für die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes zuständig ist Revierförster Stefan Rückert. In der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend stellte er die Situation in der Waldwirtschaft von Neuweiler vor. Dabei ging er auf die Entwicklung in diesem Jahr ein und zeigte sich zufrieden: „2024 lief wie gewünscht.“ Von den geplantem Einschlag von rund 14 500 Festmetern wurden bis August rund 9400 geschafft. Bei den Pflanzungen hat die Gemeinde in ihrem Wald das Ziel von einem Hektar schon jetzt erreicht. Bei der Jungbestandspflege ist die Gemeinde mit 3,7 Hektar fast am Ziel, das bei vier Hektar liegt. Bei der Kultursicherung sind bislang 2,9 von den geplanten 4,1 Hektar erledigt.