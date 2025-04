Gemeindeverwaltung Schönwald: Romina Scherzinger ist die Neue – und bringt ganz schön viel mit

Ein neues Gesicht war bei der Vorstellung der „Gaumenfreuden zum Jubiläum“ zu sehen: Mit Bürgermeister Christian Wörpel und Anne Schätzle vom Gemeinde- und Standortmarketing stellte eine weitere Frau diese Broschüre vor. Sie heißt Romina Scherzinger und ist die Nachfolgerin von Julia Dold.

Diese hat ihre Stelle zum Monatsende März gekündigt. Zuvor konnte sie ihre Nachfolgerin einarbeiten. Es sei eine angenehme Übergabe gewesen, resümiert Romina Scherzinger, die mittlerweile auch schon kräftig im Tagesgeschäft mitmischt.

Für Anne Schätzle ist sie die ideale Ergänzung, denn im Bereich Computer und Onlinemarketing, wo sie selbst sich etwas schwer tue, wie sie sagt, sei Scherzinger topfit. Sie lebt in Neukirch, hat 2007 ihr Abitur an den Königsfelder Zinzendorfschulen abgelegt und danach zunächst ein Jahr in Neuseeland und Australien im Rahmen von „Work and Travel“ verbracht. In Furtwangen studierte sie zunächst von 2008 bis 2012 Wirtschaftsinformatik, jobbte aber nebenbei im Gasthaus Kreuz auf der Escheck an der Rezeption und im Service.

Beim Unternehmen Hectronic in Bonndorf sammelte Scherzinger erste Berufserfahrung als Marketing-Assistentin. Von dort ging es zurück in die Heimat, wo sie bei den Gebrüdern Faller als Marketing-Managerin tätig war. Drei Elternzeiten unterbrachen die Arbeiten. Daneben erwarb sie sich weiteres Wissen im Bereich Marketing und IT.

Masterstudium an der HFU

Von 2015 bis 2017 setzte Scherzinger ein Master-Studium „Sales, Service und Marketing“ an der Hochschule Furtwangen drauf. Ihr Interesse liegt in den Bereichen Projektmanagement, Marketing, Geschäftsprozess-Design, Sprachen, Eventmanagement, Social Media, Case Studies, Corporate Communication, Veranstaltungsmanagement, International Sales – passend zu ihrer künftigen Arbeit.

Auch in der Freizeit sehr aktiv

Daneben ist die junge Frau auch noch sehr sportlich und im Ehrenamt unterwegs. Ihre Hobbies sind lesen, joggen, Ski fahren, reisen, Sprachen, wandern, basteln, kochen und ihre Familie. Bei der Skizunft Brend ist sie im Wintersport daheim, daneben ist sie Jugendtrainerin bei den Sportfreunden Neukirch und auch beim Tennisclub Vöhrenbach.

Die Einarbeitung durch ihre Vorgängerin sei sehr kollegial, aber auch intensiv gewesen, meint Scherzinger. „Die Neue“ ist verheiratet, Mutter dreier Kinder und arbeitet aktuell in Teilzeit. „Wir sind beide täglich von 8 bis 12 Uhr da, dazu mittwochs von 16 bis 18 Uhr“, erzählt Romina Scherzinger im Gespräch.

Erreichbar ist Romina Scherzinger unter romina.scherzinger@schoenwald.de und unter 07722/86 08 24. Ihre Kollegin Anne Schätzle hat die Telefonnummer 07722/86 08 20 und ist zusätzlich dazu unter anne.schaetzle@schoenwald.de erreichbar.