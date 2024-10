Gemeindeverwaltung Gutach sucht Verursacher: 1,7 Tonnen illegal entsorgter Müll

1 Oberhalb der „Pfriemenvilla“ wurde besonders viel Müll illegal entsorgt. Foto: Gemeinde

Innerhalb von nur einem Tag hat der Gutacher Bauhof entlang der L107 mehrere Tonnen illegal entsorgten Müll gesammelt. Auf dem Friedhof wurde einfach Bauschutt in den aufgestellten Containern entsorgt. Die Gemeinde hofft, die Verursacher zu finden.









„Bauhofleiter Björn Welke und Wassermeister Christian Sum ,durften’ unglaubliche 1,78 Tonnen Müll aus teils steilen Gelände „bergen“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Gemeinde Gutach. Der Müll musste hauptsächlich an einigen Stellen in sehr steilem Gelände aufgesammelt werden, so Hauptamtsleiter Fritz Ruf auf Nachfrage unserer Redaktion. Leider komme es immer wieder vor, dass Menschen ihren Müll von Parkplätzen einfach den Hang hinunterwerfen.