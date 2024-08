Vor 50 Jahren ist die Stadt Bad Liebenzell in ihrer heutigen Form geschaffen worden. Aus diesem Anlass feiert die Stadt Bad Liebenzell mit den einzelnen Stadtteilen am Donnerstag, 3. Oktober, im Kurpark ein Eingliederungsfest.

Große Feste der einzelnen Ortschaften

Mit dem Slogan „50 Jahre – sieben Gemeinden – eine Gemeinschaft“ begingen die einzelnen Ortschaften jeweils mit einem eigenen Fest den freudigen Anlass, teilt die Stadt Bad Liebenzell mit.

Den Anfang machte Monakam mit seinem Dorffest im März, weiter ging es in Unterhaugstett und Maisenbach-Zainen. Beim Familientag in Bad Liebenzell stand ebenfalls die Festhütte, die mit sieben Infotafeln eine kleine Ausstellung mit Wissenswertem zu den einzelnen Stadtteilen vermittelte.

Im Juni wurde in Beinberg gefeiert. Die Backhaushocketse in Möttlingen bildete den Rahmen für das dortige Ortsquiz. Am Samstag, 28. September, findet in Unterlengenhardt das letzte Teilort-Fest statt.

Wer mehrere oder gar alle Ortsfeste besucht, hatte gleich mehrmals die Chance, in den Lostopf zu greifen. Die Gewerbetreibenden, Selbstständigen, Gastronomen und Hoteliers rund um Liebenzell, die Stadt Bad Liebenzell und die Freizeit- und Tourismus GmbH haben viele attraktive und teilweise sehr wertvolle Preise zur Verfügung gestellt, die am Nachmittag des 3. Oktober verlost werden.

Die Vereine haben einiges zu bieten

Der Festtag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 11 Uhr im Parksaal, bei dem sich die evangelischen Kirchengemeinden, die katholische Kirchengemeinde St. Lioba, die Missionsberggemeinde und die neuapostolische Kirche einbringen.

Zeitgleich starten die Angebote der Vereine und Gewerbetreibenden rund um Bad Liebenzell. Essensstände bieten Leckereien wie Flammkuchen, Gulasch und portugiesische Spezialitäten an.

Die Vereine und Institutionen haben Infostände, Spielaktionen und Kasperletheater für Kinder sowie allerlei Süßes und Selbstgemachtes im Angebot.

Programm auf der Bühne vor dem Parksaal

Um 12 Uhr beginnt das Showprogramm auf der Bühne vor dem Parksaal. Der Musikverein Beinberg-Bad Liebenzell spielt auf.

Die Chorgemeinschaft Monakam-Unterhaugstett, die Tanzschule „La Rondena“ und die „Funnytaps“ aus Monakam treten auf.

Ein weiteres Highlight des Nachmittags ist der „Bad Liebenzeller Siebenkampf“, wo alle sieben Ortsteile mit gemischten Mannschaften gegeneinander antreten. Ein Kind unter zwölf, ein Jugendlicher unter 18, mindestens ein Mann, mindestens eine Frau sowie drei weitere Teilnehmer des jeweiligen Orts bilden eine Mannschaft und messen sich auf der großen Wiese im Kurpark miteinander.

Spannender Wettbewerb

Von Holzstapeln über Wassertransport mit der Feuerspritze sind zum Beispiel Schlagkraft beim Faustball und Treffsicherheit beim Hufeisenwurf gefragt. Die einzelnen Mannschaften sammeln Punkte in den jeweiligen Disziplinen. Bei der Preisverleihung ab 16.30 Uhr wird dann der Pokal an die siegreiche Mannschaft übergeben.

Bürgermeister Roberto Chiari und die Monakamer Ortsvorsteherin Beatrice Gottschalk nehmen die Siegerehrung vor und verkünden die Gewinner der Hauptpreise des Ortsquiz. Dazu eingeladen ist die gesamte Bevölkerung.