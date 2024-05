20-Jähriger tritt mit eigener Liste an

1 Florian Bitzer steht für ein junges Nagold. Foto: Rahmann

Florian Bitzer kandidiert bei der Gemeinderatswahl mit einer eigenen Liste und ist mit seinen 20 Jahren der Zweitjüngste, der sich aufstellen lässt. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt er, was es mit seiner Liste auf sich hat: JPK – Jung, progressiv, kollektiv.









Der 20-Jährige Florian Bitzer kandidiert bei der Gemeinderatswahl, um „die Entscheidungen jugendfreundlicher zu gestalten“, sagt er. Als junge Stimme will er hörbar sein und nicht in einer größeren Partei- oder Wählervereinigungsliste untergehen – daher tritt er mit einer eigenen Liste an: JPK. Jung, progressiv, kollektiv.