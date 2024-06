Diese Neuerung sollten Wähler in Gütenbach beachten

1 Bei der Stimmabgabe für den Gemeinderat gibt es im Vergleich zur Kommunalwahl 2019 eine Neuerung. (Symbolfoto) Foto: Uwe Anspach

Am kommenden Sonntag, 9. Juni, wird gewählt. Die Gemeindeverwaltung informiert über Details zum Ablauf der Europa- und Kommunalwahl.









Link kopiert



Die Wahlen zum Europäischen Parlament, Gemeinderat und Kreistag finden am Sonntag, 9. Juni, statt. Die Bürger erhielten in den vergangenen Tagen die Wahlbenachrichtigung. Mit dieser kann die Briefwahl beantragt werden oder am Wahltag im Wahllokal gewählt werden.