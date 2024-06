Die Freien Wähler haben die Gemeinderatswahl in Urbach gewonnen. Sie holten 40,2 Prozent der Stimmen.

Dieser Beitrag zeigt den Stand nach Auszählung aller Wahlbezirke. Es handelt sich dabei nicht um das amtliche Endergebnis, sondern um Angaben der örtlichen Wahlleitung.

Die folgende Grafik zeigt die Stimmenanteile der bei der Gemeinderatswahl vom 9. Juni 2024 in Urbach angetretenen Listen in Prozent.

Wir berichten die Gewinne und Verluste der angetretenen Parteien und Wählervereinigungen, außerdem die Wahlbeteiligung.

Die Wahlbeteiligung in Urbach liegt bei 67,3 Prozent. Insgesamt haben 4733 von 7035 Wahlberechtigten abgestimmt. Verglichen mit der letzten Gemeinderatswahl in Urbach ist die Wahlbeteiligung gestiegen, damals lag sie bei 63,9 Prozent. In Baden-Württemberg war die Wahlbeteiligung 2019 mit 58,7 Prozent so hoch wie seit 1994 nicht mehr.

Die größten Stimmenzuwächse hat die Liste „Junges Urbach“ verzeichnet (plus 7,7 Prozentpunkte). Die größten Verluste hat die SPD eingefahren (-3,6 Prozentpunkte).

Die folgende Grafik zeigt die Gewinne und Verluste aller 2024 angetretenen Listen, verglichen mit der letzten Gemeinderatswahl in Urbach:

Wer ist in Urbach in den Gemeinderat gewählt worden? Das zeigt die folgende Tabelle.

Die folgende Grafik zeigt die Sitzverteilung des zukünftigen Gemeinderats in Urbach. Die meisten Sitze haben die Freien Wähler (8 gewählte Ratsmitglieder) errungen. Dahinter liegt die CDU mit 4 Sitzen.

Am 9. Juni 2024 finden mehrere Wahlen statt. Gewählt werden ein neues Europaparlament, ein neues Regionalparlament, neue Kreistage und neue Gemeinderäte. Zuerst wird die Europawahl ausgezählt, danach Regional-, Kreistags- und Gemeinderatswahl.

Bei der Gemeinderatswahl treten die folgenden Listen an: Freie Wähler (Freie Wähler), CDU (CDU), Grüne (Grüne), Bürgerliste (BL), SPD (SPD), Junges Urbach (LJU)

