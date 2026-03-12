Gemeinderatssitzung: Steinach will Biotope enger verbinden

Eine Verbundplanung ist keine neue Thematik. Dennoch ist im Gemeindewald einiges an Potenzial zu sehen, wurde bei der Ratssitzung deutlich.
Bei der Sitzung des Gemeinderats stellte Lydia Lehmann vom Landschaftserhaltungsverband (LEV) Ortenaukreis den geplanten Biotop-Verbund vor. Ziel sei, bisherige Einzelbiotope über sogenannte Trittsteine miteinander zu verbinden. In Verbindung mit der Biotopverbund-Planung ließen sich durch die Aufwertung von Flächen auch Ökopunkte generieren, die dann wiederum verkauft oder zum Ausgleich verwendet werden könnten.