Gemeinderatssitzung in Gutach: Räte stimmen für einheitliche Grundsteuer-Hebesätze

1 Die Grundsteuerreform greift ab 2025. Foto: Hannes Albert/

Auch in der Schwarzwaldgemeinde stand, wie in den anderen Kommunen, die Neuregelung der Sätze an. Eine Schwierigkeit: teils fehlerhafte Bescheide.









Laut Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg stellen zunächst die Finanzämter den Grundsteuerwert fest. Dann wird der Messbetrag berechnet und anschließend berechnen die Gemeinden die Grundsteuer, in dem sie den Messbetrag mit dem vom Gemeinderat beschlossenen Hebesatz multiplizieren. Für das Grundvermögen (Grundsteuer B) wird in Zukunft in Baden-Württemberg die Grundstücksfläche mit dem vom örtlichen Gutachterausschuss festgestellten Bodenrichtwert multipliziert. Die Gebäudewerte auf den entsprechenden Grundstücken sind nicht relevant. In Baden-Württemberg bleibt die Bebauung eines Grundstücks bei der Bewertung unberücksichtigt.