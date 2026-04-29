Gemeinderatssitzung in Dobel: Wird Tourismusgemeinschaft Albtal Plus im Juni aufgelöst?

Der Dobler Gemeinderat wurde von Sandra Lahm (Tourismusgemeinschaft Albtal Plus) und René Skiba (Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald) über laufende Fusionsgespräche informiert.
Hintergrund ist, dass Dobel und Bad Herrenalb bislang eine kostspielige Doppelmitgliedschaft unterhielten und deshalb zum Ende des Jahres 2025 aus der Tourismusgemeinschaft Albtal Plus ausgetreten sind. Seit Mai 2025 laufen informelle Gespräche über einen Zusammenschluss, der seit August von einer Agentur begleitet wird. Ziel ist es, Sichtbarkeit, Organisations- und Strukturkonzepte zu stärken.