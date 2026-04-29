Gemeinderatssitzung in Dobel: Wird Tourismusgemeinschaft Albtal Plus im Juni aufgelöst?

Der Dobler Gemeinderat wurde von Sandra Lahm (Tourismusgemeinschaft Albtal Plus) und René Skiba (Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald) über laufende Fusionsgespräche informiert.

Hintergrund ist, dass Dobel und Bad Herrenalb bislang eine kostspielige Doppelmitgliedschaft unterhielten und deshalb zum Ende des Jahres 2025 aus der Tourismusgemeinschaft Albtal Plus ausgetreten sind. Seit Mai 2025 laufen informelle Gespräche über einen Zusammenschluss, der seit August von einer Agentur begleitet wird. Ziel ist es, Sichtbarkeit, Organisations- und Strukturkonzepte zu stärken.

Unsere Empfehlung für Sie Auch Dobel und Kreis Calw im Fokus? Ist Bad Herrenalb „schuld“ an Revolution im Tourismus? Bad Herrenalb verlässt die Tourismusgemeinschaft Albtal Plus und löst damit eine Kettenreaktion aus. Wie steht es um die Fusion mit der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald bevor? Der neue Verband würde sich über drei Landkreise erstrecken. Thematisch gliedert er sich in Projektgruppen zu Natur und Genuss, Kultur und Tradition sowie Erfrischen und Durchatmen. Das angestrebte Leitbild trägt den Arbeitstitel „Der Nordschwarzwald – Das Waldreich mit Genussgarantie”. Vorausgesetzt, das Konzept findet eine Mehrheit, soll Albtal Plus im Juni aufgelöst und die neue „Tourismus GmbH Nordschwarzwald” zum Jahresbeginn 2027 operativ starten.

In der anschließenden Aussprache zeigte sich Gemeinderat Markus Treiber (Pro Dobel) skeptisch: Eine neue GmbH sei nicht notwendig, am Ende zahle jeder mehr. Skiba entgegnete, man starte nicht bei Null – durch gebündeltes Marketing und zusammengelegte Geschäftsstellen würden Kosten eingespart. Die Mitgliedsbeiträge blieben bis 2029 stabil und würden danach anhand der Übernachtungszahlen neu bemessen.

Hundesteuer-Befreiung Auf Antrag der Kreisjägervereinigung Calw befasste sich der Rat mit einer möglichen Steuerbefreiung für geprüfte Jagdhunde. Bürgermeister Christoph Schaack teilte mit, dass es in Dobel 15 Jäger mit fünf geprüften Jagdhunden gebe, die derzeit zusammen 600 Euro Hundesteuer im Jahr entrichten. In 17 anderen Gemeinden des Landkreises seien solche Hunde bereits befreit.

Kritische Äußerung

Die Befürworter verweisen auf den gesellschaftlichen Nutzen der Tiere – von der Pflege von Wald und Flur bis zur Bergung verletzten Wilds. Schaack und Kämmerer Holger Hermann sprachen sich trotz angespannter Haushaltslage für eine Befreiung aus.

Kritischer äußerte sich Reimund Ruff (Pro Dobel): Jagen sei ein teures Hobby, 120 Euro im Jahr seien zumutbar. Sabine Barth (Pro Dobel) berichtete, befreundete Jäger aus dem Rheintal verfolgten die Debatte mit Belustigung. Tobias Neubauer (Freie unabhängige Dobler) betonte, Jagen sei nicht allein Freizeitbeschäftigung. Markus Treiber wandte ein, man schaffe damit erneut eine Sonderregelung. Mit knapper Mehrheit stimmte der Rat der Steuerbefreiung zum 1. Januar 2027 zu.

Neugestaltung des Spielplatzes Ortsbaumeister Michael Müller informierte den Gemeinderat über den Stand der Planungen zur Neugestaltung des Spielplatzes an der Turnhalle, für die im laufenden Haushalt 100.000 Euro vorgesehen sind.

Deutliche Präferenzen

Im Vorfeld wurden Kinder aus Schule und Kindergarten sowie deren Eltern beteiligt. Die Ergebnisse zeigen deutliche Präferenzen je nach Altersgruppe: Klettergerüste, Schaukeln, Rutschen und Wasserspielgeräte stehen bei den Kindern hoch im Kurs; Eltern wünschen sich mehr Beschattung und Sitzmöglichkeiten.

Ortsbaumeister Müller kündigte an, dem Gemeinderat im Mai die Planung vorzulegen – möglichst bereits mit ersten Angeboten von Spielgeräteherstellern und einem Kostenplan für Pflanzungen und Umbauten.

Klage gegen Streetfood-Sommer Zum Abschluss der Sitzung meldete sich ein Imbissbetreiber zu Wort, dessen Betrieb sich am abgerissenen – und demnächst neu entstehenden – Netto-Markt an der Ortsausfahrt befindet.

Mit der Frage „Warum vernichtet die Gemeinde meine Existenz?”, eröffnete er seinen Vortrag.

Er sieht sich durch den geplanten „Streetfoodsommer” – eine Veranstaltungsreihe an Wochenenden von Mai bis Oktober – in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet, verlas eine rechtliche Stellungnahme und forderte die Gemeinde auf, die Reihe innerhalb von 48 Stunden abzusagen, andernfalls werde er einen Rechtsanwalt einschalten.

Bürgermeister Schaack kündigte an, den Vorgang rechtlich prüfen zu lassen, verwies aber darauf, dass der Betreiber per Mail eingeladen worden sei, selbst an den Veranstaltungen teilzunehmen.

Der Betreiber bestritt, eine Einladung erhalten zu haben, und erklärte, über keinen fahrbaren Imbisswagen mehr zu verfügen. Schaack ergänzte, dass der Betrieb sonntags geschlossen sei, die Veranstaltung aber auch sonntags stattfinden solle. Der Betreiber übergab dem Bürgermeister eine schriftliche Unterlassungsaufforderung und kündigte Schadensersatzansprüche an.