Gemeinderat Zell: Keine Einschränkung der Abfallentsorgung

Der Umzug des Recyclinghofs von Zell nach Hausen beschäftigt Gemeinderäte und Bürger in Zell.
Der Recyclinghof in Zell ist ein Dauerthema für den Gemeinderat der Stadt und interessiert die Menschen. „Was hat die Planung für den Hof in der Schwarznau gekostet?“ Die provokant gestellte Frage eines Bürgers zeigte das deutlich. Als „Interimsbeauftragung“ bezeichnete die Betriebsleiterin Silke Bienroth die jetzige Lösung am Standort in Atzenbach. Pacht- und Betreiberverträge neigen sich dort dem Ende zu, Ideen zur Neuorientierung unter anderem auf einem Betriebsgelände in der Schwarznau hatten sich zerschlagen. Nun zeichnet sich eine Lösung im nahegelegenen Hausen ab, von der auch Zell profitieren kann.