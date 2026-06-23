Gemeinderat Zell: Keine Einschränkung der Abfallentsorgung

Der Recyclinghof in Zell ist ein Dauerthema für den Gemeinderat der Stadt und interessiert die Menschen. „Was hat die Planung für den Hof in der Schwarznau gekostet?“ Die provokant gestellte Frage eines Bürgers zeigte das deutlich. Als „Interimsbeauftragung“ bezeichnete die Betriebsleiterin Silke Bienroth die jetzige Lösung am Standort in Atzenbach. Pacht- und Betreiberverträge neigen sich dort dem Ende zu, Ideen zur Neuorientierung unter anderem auf einem Betriebsgelände in der Schwarznau hatten sich zerschlagen. Nun zeichnet sich eine Lösung im nahegelegenen Hausen ab, von der auch Zell profitieren kann.

Der Hof soll, so die Planung des Landkreises, im Gewerbegebiet Bergwerk B der Nachbargemeinde aufgebaut werden. Die erste Einfahrt nach Hausen aus Richtung Zell wäre für Bürgerinnen und Bürger gut erreichbar, so die Planungsidee. Umgesetzt wird das Vorhaben zusammen mit dem Baugeschäft Weiss in Hausen. Diese Firma übernimmt das Grundstück und baut. Die Abfallwirtschaft des Landkreises nutzt das Gelände als Pächterin nicht gemeinsam, aber in Kooperation, wie Bienroth erläuterte. Weiss wird dort Bauschutt anliefern und zu Sekundärrohstoff aufbereiten, der später wieder einsetzbar ist. Ergänzt wird die Aufarbeitung des Schutts, der an den eigenen Baustellen anfällt, durch ein Angebot, an Fremdfirmen Material abzugeben. Mehr als eine Million Euro investiert die Weiss, wie aus Firmenkreisen bekannt wurde.

Die Ergänzung um einen Recyclinghof passt, davon zeigte sich die Betriebsleiterin der Abfallwirtschaft, Bienroth, überzeugt. Grundsätzlich unterscheidet die Abfallentsorgung des Landkreises zwischen der Einrichtung von Recyclingzentren und Recyclinghöfen. Während in den Zentren eine größere Auswahl an Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung steht, dürfen Haushaltsgroßgeräte, Kühl- und Elektrogeräte sowie Leuchtmitteln nicht in den Höfen entsorgt werden. Dies ist eine wesentliche Unterscheidung der beiden Einrichtungsarten.

Das Gelände in Hausen wird in der Nutzung geteilt. Fast 2000 Quadratmeter verbleiben beim zukünftigen Eigentümer der Firma Weiss-Froese, rund 1600 Quadratmeter nutzt die Abfallwirtschaft. Etwas weniger als bisher, in Atzenbach standen rund 1800 Quadratmeter zur Verfügung.

Aus Sicht des Boden- und Gewässerschutzes soll eine vollständige Asphaltversiegelung bevorzugt werden. Die saubere Trennung der Schüttgutboxen mit Überdachung gewährleistet die bedarfsgerechte Entsorgung. Keine Beeinträchtigung für Wasserschutzgebiete und den Überschwemmungsschutz sind zu erwarten, so die Chefin der Abfallwirtschaft. Den Entscheidungsrahmen aller Planungen gibt das Bundesimmissionsschutzgesetz vor.

Eine gute Lösung, so empfindet die SPD-Fraktion den Vorschlag. Thomas Kaiser erinnerte an die Diskussionen im Vorfeld mit einer Kreistagssitzung in Zell. Die damals befürchtete Einschränkung der Abfallentsorgung für Zell ist vom Tisch, dafür hatten sich die Politiker der Schwanenstadt eingesetzt. Den Dank von Thomas Kaiser an die Mitarbeiter in Atzenbach bestätigte auch der Fraktionsvorsitzende der CDU, Matthias Kiefer. Den Wunsch von Matthias Kiefer zur Entsorgung von Elektroschrott wird die Abfallwirtschaft wohl nicht erfüllen können. Kostengründe und ein klarer Auftrag des Kreistages, die Gebühren möglichst tief zu halten, geben den Rahmen vor.

Hannelore Vollmer, Freie Wähler, macht sich Sorgen um den Übergang. Ihre Frage zum Zeitplan der Fertigstellung ging in diese Richtung. Silke Bienroth hatte schon im Vorfeld für die Entsorgungsstelle Atzenbach die Verlängerungsoption bis Ende 2027 gezogen. Sie geht von einer nahtlosen Fertigstellung des neuen Hofes aus, der zu keiner zeitlichen Beeinträchtigung der Entsorgung führt.