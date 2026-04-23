Gemeinderat Zell: Ein naher Drogeriemarkt wird begrüßt

In Hausen soll ein Nahversorgungszentrum entstehen. Im Gemeinderat der Stadt Zell war dies Thema der jüngsten Sitzung.
Am Ortsausgang von Hausen Richtung Bahnhof, zwischen Wiese und B 317, gibt es konkrete Pläne zur Ansiedlung eines Discounters, eines Getränkemarktes und einer Filiale des Drogerieanbieters Rossmann. Die Genehmigungsverfahren für den Discounter Netto mit rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und für den Getränkemarkt sind nach Einschätzung von Philipp Lotter möglich, das Verfahren für den Drogeriemarkt kann bei einer zustimmenden Bekundung aus Zell beschleunigt werden. Grund dafür: Im Gebiet der Kommunen Hausen und Zell gibt es noch keinen Drogeriemarkt, so dass die Gemeindeäte aus Zell ihr Votum abzugeben haben.