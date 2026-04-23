Gemeinderat Zell: Ein naher Drogeriemarkt wird begrüßt

Am Ortsausgang von Hausen Richtung Bahnhof, zwischen Wiese und B 317, gibt es konkrete Pläne zur Ansiedlung eines Discounters, eines Getränkemarktes und einer Filiale des Drogerieanbieters Rossmann. Die Genehmigungsverfahren für den Discounter Netto mit rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und für den Getränkemarkt sind nach Einschätzung von Philipp Lotter möglich, das Verfahren für den Drogeriemarkt kann bei einer zustimmenden Bekundung aus Zell beschleunigt werden. Grund dafür: Im Gebiet der Kommunen Hausen und Zell gibt es noch keinen Drogeriemarkt, so dass die Gemeindeäte aus Zell ihr Votum abzugeben haben.

Fragen zur Verkehrsführung Bedenken gab es von Stadtrat Klaus Wetzel bezüglich der Verkehrsführung. Er befürchtete aufgrund der Ein- und Ausfahrten eine Beeinträchtigung des Verkehrsflusses. Bürgermeister Philipp Lotter verwies in diesem Zusammenhang auf die Planung mit einer separaten Zufahrt vor der Bahnhofskurve und einer Abfahrt vor der Wiese Richtung Hausen.

Hausens Rathauschef Philipp Lotter bei der Präsentation der Pläne im Gemeinderat der Nachbargemeinde Zell. Foto: Wolfgang Grether

Die neue Zeller Bürgermeisterin Marion Isele hatte offensichtlich die Planung gut analysiert und auch den Aspekt der Verkehrsführung für sich bewertet. Kein Nachteil für den Verkehr, so ihr Fazit. Nein, im Gegenteil, ein Vorteil, da der abbiegende Verkehr nach Hausen und in das Kleine Wiesental zukünftig zwei Möglichkeiten zur Einfahrt hat und sich so die Staus am Bahnhof vermutlich reduzieren. Auch SPD-Stadtrat Thomas Kaiser hatte sich mit dem Thema Verkehr befasst und die Frage nach einer zweiten Ampel gestellt. „Keine zweite Ampel“, die klare Antwort von Philipp Lotter. Damit auch keine weitere Staugefahr, die Thomas Kaiser analysiert wissen wollte.

Matthias Kiefer, Stadtrat der CDU, macht sich offenbar Sorgen um den Pennymarkt in Zell und befürchtet durch die Konkurrenz Umsatzeinbußen, die nach seiner Einschätzung sogar zu einer Schließung führen könnten. Er plädierte deshalb zur Ablehnung des Drogeriemarktes in Hausen, um die etwaige spätere Entstehung eines Drogeriemarktes auf dem Pennygelände zu gewährleisten.

Was wird aus Pennymarkt?

Eine Hypothese, die den Kunden aus Zell das schon in Kürze erreichbare Ziel eines Drogerieeinkaufes in Hausen einschränkt, dafür aber die Option öffnet, in fernerer Zukunft vielleicht direkt in Zell Drogerieartikel zu erwerben. Das aber nur, falls Penny gehen würde. Sein Fraktionskollege Werner Ganter mahnte eine konkrete Trennung der Abstimmung an: „Wir stimmen über den Drogeriemarkt ab, nicht über Discounter und ihre Geschäfte und Zukunft“. In gleicher Weise äußerte sich SPD-Stadtrat David Kaiser. Auch er wollte die Entscheidungen über Investitionen von Anbietern bei diesen und deren Analysen belassen und nicht in das eigene Abstimmungsverhalten einfließen lassen. Andreas Klauser, Bürgerforum, teilte die Meinung von David Kaiser für eine freie Wirtschaftsentfaltung ohne Einschränkung durch politische Entscheidungen, gleichwohl hatte er Verständnis für die Einwände von CDU.

Für die Freien Wähler äußerte Stadträtin Hannelore Vollmer Bedenken, da es freistehende Gewerbeflächen in Zell gibt, die vorrangig zu füllen wären.

SPD-Fraktionsführer Thomas Kaiser stellte klar fest: „Für Zeller Bürgerinnen und Bürger ist ein naher Drogeriemarkt gut.“ Er verdeutlichte damit: Für ihn und seine Fraktion stehen die Bedürfnisse der Bewohner vor den möglichen Interessen der Anbieter. Die SPD will eine gute Versorgung gewährleisten und das möglichst schnell und möglichst nah.

Was passiert bei einer negativen Haltung des Gemeinderates Zell gegen die Pläne in Hausen? Die Frage geäußert von CDU und Bürgerforum beantwortete Philipp Lotter mit einem Hinweis auf die gute kommunale Zusammenarbeit der Gemeinden, auf die er vertraue. Tatsächlich arbeiten beide Kommunen hervorragend zusammen. Ein Beispiel ist die Unterstützung der Kleinkindbetreuung. Hausen hatte Plätze für Zell zur Verfügung gestellt, als es dort ein zu geringes Angebot gab.

Bürgermeisterin Marion Isele hätte gerne einen Drogeriemarkt in Zell, sieht aber momentan keine Möglichkeit dazu. Die Errichtung in Hausen ist damit für Zell eine Option, die den Einwohnern im Angebot hilft, so Bürgermeisterin Marion Isele.

Ratsmehrheit stimmt zu

Nach langer und kritischer Diskussion war das Ergebnis klar. Den drei Neinstimmen und Enthaltungen standen elf Zustimmungen entgegen, was in Hausen sicherlich gern gesehen wird.