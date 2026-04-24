Gemeinderat Zell: Das Badevergnügen wird teurer

Gemeinderäte sehen die Erhöhung der Eintrittspreise angesichts des jährlichen Defizits ein. Die Freibadsaison startet am Samstag, 23. Mai

Die Freibadsaison im Zeller Schwimmbad startet am Samstag, 23. Mai. Der Gemeindreat hat nun die neuen Preise final festgelegt. Das Statement aller Fraktionen spiegelt sich in den Worten von Bernhard Klauser, der für das Bürgerforum feststellte: „Wir begrüßen die Erhöhung nicht, sehen sie aber aufgrund des jährlichen Defizits ein“. Dem schloss sich Hannelore Vollmer für die Freien Wähler an. Thomas Kaiser, Fraktionsvorsitzender der SPD, sieht im Vergleich zu den Preisen der anderen Bäder im Oberen Wiesental eine moderate Erhöhung für Zell und lobte die Arbeit der Freunde des Freibades, die mit ihrer finanziellen Unterstützung dazu beitragen, Investitionskosten zu senken, was sich positiv auf die Preisgestaltung auswirkt.

Lob für Freibadfreunde Für Matthias Kiefer ist die Preiserhöhung ebenfalls nachvollziehbar. Er hätte sich aber eine deutliche Erhöhung der Einzelpreise gewünscht, um dafür die Familienkarte im Preis zu entlasten.

Akribisch die Vorbereitung von Bürgermeisterin Marion Isele. Sie ließ die Preise aller Schwimmbäder der Region vergleichen und hat ausgehend vom Vergleich den Vorschlag der Verwaltung auf den Weg gebracht, der einstimmig angenommen wurde.

Der Einzelpreis erhöht sich von 5 Euro auf 5,50 Euro. Der ermässigte Preis steigt von 3,50 Euro auf 4 Euro. Die Abendkarte ab 17 Uhr gibt es für 15 Euro.

Tageskarte für Familien

Neu: Familien zahlen 15 Euro für einen Tagesbesuch. Eine Idee der neuen Bürgermeisterin, die damit einen sozialen Familienbonus gibt, der den Freieintritt ab dem zweiten Kind garantiert. Die Saisonkarten erhalten Erwachsene für 80 Euro, Ermässigte für 50 Euro und Familien sind mit Bezahlung von 160 Euro für die ganze Saison eintrittsberechtigt.