Gemeinderat Zell: Das Badevergnügen wird teurer

Gemeinderäte sehen die Erhöhung der Eintrittspreise angesichts des jährlichen Defizits ein. Die Freibadsaison startet am Samstag, 23. Mai
Die Freibadsaison im Zeller Schwimmbad startet am Samstag, 23. Mai. Der Gemeindreat hat nun die neuen Preise final festgelegt. Das Statement aller Fraktionen spiegelt sich in den Worten von Bernhard Klauser, der für das Bürgerforum feststellte: „Wir begrüßen die Erhöhung nicht, sehen sie aber aufgrund des jährlichen Defizits ein“. Dem schloss sich Hannelore Vollmer für die Freien Wähler an. Thomas Kaiser, Fraktionsvorsitzender der SPD, sieht im Vergleich zu den Preisen der anderen Bäder im Oberen Wiesental eine moderate Erhöhung für Zell und lobte die Arbeit der Freunde des Freibades, die mit ihrer finanziellen Unterstützung dazu beitragen, Investitionskosten zu senken, was sich positiv auf die Preisgestaltung auswirkt.