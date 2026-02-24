Gemeinderat Zell: Ampel hat zu lange Rotphase
Die Rotphase bei der Baustellen-Ampel am Grendel dauert den Bürgern zu lange. (Symbolbild) Foto: Pia Bayer/dpa

Bürger beklagen in der Zeller Gemeinderatssitzung lange Wartezeiten.

Missmut äußerten in der Zeller Gemeinderatsitzung Bürgern zu den Ampeln am Grendel. Auf Grund von Bauarbeiten ist die Fahrbahn nur einseitig befahrbar. Die Ampelregelung an der Schlagader sei schwierig, wie Bürgermeisterin Marion Isele erläuterte. Sie liegt nicht in der Verantwortung der Stadt sondern des Regierungspräsidiums. Durch mehrere Gespräch mit der Regelungsbehörde zeigte sich die Bürgermeisterin auskunftsfähig. Als sehr gut sieht sie die Kommunikation mit dem Regierungspräsidium an.

 

Verärgert waren Mitbürger trotzdem. Wartezeiten von zwölf Minuten, so eine Anwesende, müssen kürzer werden. Ihre Empfehlung: Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Unmut äußerte ein Bürger über die Distanz der Baustelle: „Das wäre kürzer möglich, in der Schweiz gäbe es das nicht so.“ Über Verärgerung bei ambulanten Pflegediensten informierte eine Betroffene. Das hat Auswirkung auf die Unterstützung.

Verständnis zeigte Marion Isele. Ihr war der Rückstau bis in die Stadt nicht verborgen geblieben. Sie will sich beim Regierungspräsidium weiter einsetzen und auch auf eine Einhaltung der Bauzeiten achten. Ein Jahr wird gebaut, die Ampelregelung soll nach fünf Monaten auslaufen. „Die werden leider ungemütlich bleiben“,meinte die Rathauschefin. Hoffnung machen die Forstarbeiten an der Arbeitsstelle. Schneller als geplant waren sie erledigt worden.

 