Gemeinderat Zell: Ampel hat zu lange Rotphase

1 Die Rotphase bei der Baustellen-Ampel am Grendel dauert den Bürgern zu lange. (Symbolbild) Foto: Pia Bayer/dpa Bürger beklagen in der Zeller Gemeinderatssitzung lange Wartezeiten.







Link kopiert



Missmut äußerten in der Zeller Gemeinderatsitzung Bürgern zu den Ampeln am Grendel. Auf Grund von Bauarbeiten ist die Fahrbahn nur einseitig befahrbar. Die Ampelregelung an der Schlagader sei schwierig, wie Bürgermeisterin Marion Isele erläuterte. Sie liegt nicht in der Verantwortung der Stadt sondern des Regierungspräsidiums. Durch mehrere Gespräch mit der Regelungsbehörde zeigte sich die Bürgermeisterin auskunftsfähig. Als sehr gut sieht sie die Kommunikation mit dem Regierungspräsidium an.