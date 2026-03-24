Gemeinderat Zell: 63 000 Euro für neue Software

1 Neben einmaligen Anschaffungskosten von 63 000 Euro für die neue Software schlagen jährlich nochmals 35 000 Euro zu Buche. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa Die EDV-Software für die Finanzverwaltung der Stadt Zell hat ausgedient. Dies berichteten Bürgermeisterin Marion Isele und Finanzfachbereichsleiterin Daniela Burgern.







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Der bisherige Anbieter ließ sich innerhalb einer Unternehmensgruppe neu aufstellen, die in Baden-Württemberg von vielen Kommunen eingesetzte Lösung, von cirka 50 war in der Sitzung die Rede, wird nicht mehr weiterentwickelt. Nun gilt es sich neu zu positionieren und die Entscheidungsfindung eilt, denn wer sich zuerst bestellt hat einen vorderen Platz in der Umstellungsreihenfolge. Schon jetzt ist aber klar: Vor 2028 ist nicht umgestellt. Auch unter dem Hintergrund der digitalen Rechnungen ist aus Sicht von Daniela Burger Eile angesagt.