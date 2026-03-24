Gemeinderat Zell: 63 000 Euro für neue Software
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Neben einmaligen Anschaffungskosten von 63 000 Euro für die neue Software schlagen jährlich nochmals 35 000 Euro zu Buche. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die EDV-Software für die Finanzverwaltung der Stadt Zell hat ausgedient. Dies berichteten Bürgermeisterin Marion Isele und Finanzfachbereichsleiterin Daniela Burgern.

Der bisherige Anbieter ließ sich innerhalb einer Unternehmensgruppe neu aufstellen, die in Baden-Württemberg von vielen Kommunen eingesetzte Lösung, von cirka 50 war in der Sitzung die Rede, wird nicht mehr weiterentwickelt. Nun gilt es sich neu zu positionieren und die Entscheidungsfindung eilt, denn wer sich zuerst bestellt hat einen vorderen Platz in der Umstellungsreihenfolge. Schon jetzt ist aber klar: Vor 2028 ist nicht umgestellt. Auch unter dem Hintergrund der digitalen Rechnungen ist aus Sicht von Daniela Burger Eile angesagt.

 

Kosten wird das neue System „Informa“, so der Name der ausgesuchten Softwarelösung, in der Anschaffung rund 63 000 Euro, dazu kommen jährliche Aufwendungen von 35 000 Euro.

Die vor vielen Jahren angeschaffte, nun ehemalige Lösung, hatte zu DM-Zeiten rund 25 000 Mark gekostet. Dazu kamen Jahresausgaben von rund 12 000 Euro. Die Zeiten haben sich geändert. Gleich zwei Kommunen in der Nachbarschaft haben sich zum gleichen Schritt entschieden. Das dürfte zumindest im Bereich der Einführung und Schulung von Mitarbeitern von Vorteil sein: Gemeinsam können solche Ziele angegangen und Schulungen können im direkten und damit menschlichen Austausch vor Ort besucht werden. Für

Stadtrat Matthias Kiefer, CDU ein wichtiges Argument, das auf seine Anfrage hin, bejaht wurde. David Kaiser, SPD möchte auch die Stadträte geschult wissen, da das Softwarepaket sowohl Finanzverwaltung als auch Haushaltsplanung umfasst. Hannelore Vollmer, Freie Wähler wünscht sich eine gute Projektkoordination, die nach ihrer Auffassung für ein später funktionierendes System wichtig ist. Claudia Dolzer, SPD denkt einen Schritt weiter. Auch die Implementierung eines Dokumentenmanagements ist mitzudenken. Damit kann sich die Stadt auf Zeit geschehen von Papierblättern und Ordnern verabschieden: Alles steht im Digitalschrank.

 