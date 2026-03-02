Gemeinderat Wolfach stellt Antrag: Kirnbach will auch „Bollenhutgemeinde“ heißen

Auf Initiative aus dem Wolfacher Stadtteil Kirnbach soll künftig die Herkunft der Schwarzwaldtracht mit einem Namen wie „Bollenhutgemeinde“ betont werden.
Der Bollenhut zieht – und künftig will man auch in Wolfach stärker mit der Herkunft der Tracht werben, die zum internationalen Symbol für den ganzen Schwarzwald wurde. Auf Vorstoß aus den Reihen der Kirnbacher Bürger soll der Stadtteil künftig einen formellen Namenszusatz führen dürfen. Den entsprechenden Antrag ans Innenministerium brachte der Gemeinderat auf den Weg.