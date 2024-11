Gemeinderat Wolfach: Sonnenkraft für die Stadt

1 Auf dem Bauhof-Dach gibt es bereits eine Fotovoltaik-Anlage. Der Wille zum Ausbau auf städtischen Dächern ist fraktionsübergreifend vorhanden. Doch über den Weg dorthin gibt es unterschiedliche Ansichten Foto: Lupfer

Schubladenplanung oder Vorbildfunktion zur Energiewende? Bei der Bewertung eines Antrags der Freien Wähler zu Fotovoltaik auf städtischen Dächern gingen die Meinungen im Rat auseinander.









Die Freien Wähler im Wolfacher Gemeinderat wollen städtische Dächer auf ihre Fotovoltaik-Tauglichkeit prüfen lassen. Ein Vorschlag, der im Kern sowohl von Bürgermeister Thomas Geppert als auch den anderen Fraktionen befürwortet wurde. Doch wie genau der entsprechende Antrag zu verstehen ist und was die Umsetzung kosten soll, darüber gingen die Meinungen in der Sitzung am Dienstag vergangener Woche auseinander.