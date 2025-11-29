Gemeinderat Wolfach: Rat diskutiert über Platz für den Markt

Aufgrund von Tunnelsperrungen musste der Wolfacher Wochenmarkt zweimal kurzfristig geräumt werden. Nun steht im Raum, ihn in den Schlosshof zu verlagern.
Zweimal wurde der Reutherbergtunnel in den vergangenen Monaten mittwochs kurzfristig gesperrt. Zweimal musste der Wochenmarkt eilig geräumt werden, um die Hauptstraße für den sich schnell stauenden Verkehr freizumachen. Sollte der Markt da vielleicht grundsätzlich in den nahen Schlosshof weichen? Eine Idee, von der die Marktbeschicker so gar nichts halten.