So gut ist die Kinderbetreuung in Epfendorf

Bei seiner jüngsten Sitzung sprach der Gemeinderat über die Bürgermeisterwahl im September und Kinderbetreuungsangebote. Das wurde beschlossen.







Die stellvertretende Bürgermeisterin Jutta Becker-Bob teilte mit, dass eine eventuelle Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl am 16. September ab 19 Uhr in der Albblickhalle in Harthausen stattfinden wird. Dies allerdings nur, wenn sich mindestens zwei Bewerber finden. Die dafür vorgesehenen Regularien wurden einmütigeinstimmig genehmigt.