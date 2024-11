Gemeinderat Winterlingen: „Richtet die Dächer, solange noch Geld da ist!“

1 Der Grundschule Winterlingen steigen bald die Bauarbeiter aufs Dach. Foto: Beate Marschal

Rund 1,37 Millionen Euro wird die Dachsanierung auf Grundschule, Musiksaal und Festhalle kosten, die der Gemeinderat Winterlingen nun beschlossen hat. Im selben Zug soll die Wärmedämmung auf den teils 60 Jahre alten Dächern verbessert werden.









„Toitoitoi, dass diese Dächer so lange gehalten haben“, hat Bürgermeister Michael Maier in der Gemeinderatssitzung kommentiert. Die Rede war von den Dächern auf der Grundschule, dem Musiksaal sowie der Sport- und Festhalle in Winterlingen, die teilweise 60 Jahre auf dem Buckel haben.