Gemeinderat Winterlingen: Mehr Platz für die Toten

Der Winterlinger Gemeinderat hat den Ausbau der Leichenhalle beschlossen.
Winterlingen wird künftig drei statt bisher zwei tote Körper in der Leichenhalle aufbahren können. Für einen entsprechenden Beschlussvorschlag hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig abgestimmt. Die Leichenhalle soll saniert und erweitert werden. Die Pläne und einen Kostenvoranschlag hat Architekt Daniel Hotz erstellt. Ganz ohne kritische Nachfragen lief die Abstimmung allerdings nicht ab. Vor allem die Notwendigkeit einer weiteren Lagerzelle wurde infrage gestellt.