1 Der neue Winterlinger Gemeinderat mit Bürgermeister Michael Maier (rechts); im Bild fehlen Thomas Fauler und Luca Belz. Foto: Schweizer

Der gewählte Gemeinderat Winterlingen wurde eingesetzt und verpflichtet. Die Wahlen der Stellvertreter von Bürgermeister Michael Maier und die Ortsvorsteher von Benzingen und Harthausen verliefen problemlos; ebenso die Besetzung der Ausschüsse.









Link kopiert



18 Mitglieder gehören in der neuen Legislaturperiode dem Winterlinger Gemeinderat an. Es war eine größere Rochade als bei vergangenen Wahlen, denn in dem am 9. Juni gewählten Gremium sitzen acht neue Ratsmitglieder.