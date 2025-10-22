Gemeinderat Winterlingen: Die Baumkronen schrumpfen mittlerweile

Der Winterlinger Gemeinderat hat die Bilanz des Waldwirtschaftsjahres 2024 quittiert und die Planung für 2026 abgesegnet. Der Tenor: Dem Holzmarkt geht es gut – dem Wald weniger.
Bei der Holzernte ist den Förstern 2024 beinahe eine Punktlandung gelungen: Geplant war ein Einschlag von 16 980 Festmeter; am Ende wurden 16 486 geerntet. Davon fielen 2291 Festmeter – 14 Prozent – in die Kategorie „zufällige Nutzung“; die eine Hälfte war Sturm-, die andere Käferholz. 14 Prozent sind vergleichsweise viel; allerdings können die Förster nicht ausschließen, dass künftig öfters zufällige Nutzungen in dieser Größenordnung anfallen – der Klimawandel hat zum einen mehr und stärkere Unwetter, zum anderen längere Dürreperioden zur Folge.