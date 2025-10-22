Gemeinderat Winterlingen: Die Baumkronen schrumpfen mittlerweile

Der Winterlinger Gemeinderat hat die Bilanz des Waldwirtschaftsjahres 2024 quittiert und die Planung für 2026 abgesegnet. Der Tenor: Dem Holzmarkt geht es gut – dem Wald weniger.

Bei der Holzernte ist den Förstern 2024 beinahe eine Punktlandung gelungen: Geplant war ein Einschlag von 16 980 Festmeter; am Ende wurden 16 486 geerntet. Davon fielen 2291 Festmeter – 14 Prozent – in die Kategorie „zufällige Nutzung“; die eine Hälfte war Sturm-, die andere Käferholz. 14 Prozent sind vergleichsweise viel; allerdings können die Förster nicht ausschließen, dass künftig öfters zufällige Nutzungen in dieser Größenordnung anfallen – der Klimawandel hat zum einen mehr und stärkere Unwetter, zum anderen längere Dürreperioden zur Folge.

Die gute Nachricht: Das geschlagene Holz hat 1,26 Millionen Euro erlöst – auch der Holzmarkt bleibt von den Veränderungen nicht unberührt. Nadelholz brachte 2024 rund 90 Euro pro Festmeter ein, das ist ein guter Preis. Er ist zum einen der vergleichsweise hohen Nachfrage geschuldet – die Zahl der süddeutschen Sägewerke ist in jüngster Zeit wieder gestiegen. Auch die Buche erfreute sich einer hohen Nachfrage, desgleichen Energie- und Brennholz.

Auf der Sollseite, im Bereich Kultur- und Bestandspflege, stehen 10 325 gepflanzte Bäume zu Buche, überwiegend Fichten – der „Brotbaum“ der Waldbesitzer – , aber auch 2650 Lärchen und 1150 Douglasien. Im übrigen ist Winterlingen ein klassisches Naturverjüngungsgebiet, und nicht von ungefähr: Pflanzen geht halt ins Geld.

Starkregen hat den Waldwegen zugesetzt

Für die Wirtschaftswegunterhaltung mussten statt erwarteter 39 000 Euro 76 000 Euro aufgebracht werden; daran war vor allem der Starkregen am 27. Mai und 8. Juni schuld. Am Ende stand gleichwohl ein Gewinn von 125 015 Euro unterm Strich – das sind fast 33 000 Euro mehr, als eingeplant waren.

Unsere Empfehlung für Sie Gemeinderat Winterlingen 200 000 Euro zur Behebung von Schäden am Wegenetz Um die Unwetterschäden an Wald- und Feldwegen zu beheben, erhält die Gemeinde Winterlingen Fördermittel vom Land Baden-Württemberg.

Nicht annähernd so lukrativ ist die zweite Produktlinie des Forstes, die sogenannten Sozialfunktionen – unter diese Rubrik fallen die Unterhaltung von Wanderwegen und Hütten, die Verkehrssicherung, die Landschaftspflege, die Waldpädagogik und nicht zunächst die Müllbeseitigung, die immer aufwendiger wird – die Vermüllung nimmt rapide zu; an manchen Wanderparkplätzen, wurde moniert, „sieht’s aus wia’d Sau.“ All diese Aktivitäten kosten Geld und bringen so gut keines; die Sozialfunktionen finden sich in der Schlussrechnung mit einem Minusbetrag von 68 624 Euro wieder. Es bleibt ein Plus von 53 000 Euro – eingeplant waren 6405.

Der Hiebsatz wird um 2000 Festmeter sinken

2025 war ein vergleichsweise feuchtes Jahr und hat dem Wald gut getan; allerdings vermochte der Regen die schädlichen Folgen der vergangenen trockenen Jahre nicht zu kompensieren. Laut Michael Schmid, dem Revierleiter im Winterlinger Norden, hat der deutsche Wald seit 2014 rund zehn Prozent Masse eingebüßt: „Schauen sie sich die Kronen der Buchen mal an – die fransen aus und schrumpfen.“

Die neue Forsteinrichtung sieht deshalb für Winterlingen die Senkung des Hiebsatzes von 17 000 auf 15 000 Festmeter pro Jahr vor. Ökonomisch gesehen ist das natürlich misslich angesichts der guten Holzpreise, aber ein Verstoß gegen den Nachhaltigkeitsgrundsatz kommt auch nicht in Frage – das Prinzip Nachhaltigkeit hat seinen Ursprung in der Waldbewirtschaftung. Die Folge: „Deutschland war mal ein Holzexportland“, sagt Schmid. „Inzwischen importieren wir im großen Stil.“

Lässt sich bei den Sozialfunktionen „was drehen“?

Für 2026 rechnen die Förster daher mit gleichbleibend hohen Preisen und 124 776 Euro Gewinn im Bereich Holzproduktion – dem steht freilich ein geplantes Minus von 78 763 Euro bei den Sozialfunktionen entgegen. Ob sich da nicht etwas drehen lasse, wollte Gemeinderat Rainer Pfersich wissen. Im Prinzip schon, von den Sozialfunktionen sind beileibe nicht alle Pflichtaufgaben. Aber diese Diskussion, so Roland Heck, solle man doch lieber in der Arbeitsgruppe Finanzkonsolidierung führen – der Gemeinderat komme noch früh genug an die Reihe.