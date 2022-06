2 Anette Wohlfarth und Stadtschäfer Karl-Martin Bauer informierten den Wildberger Gemeinderat über die Probleme der Schäfer. Foto: Priestersbach

Anette Wohlfarth, Geschäftsführerin des Landesschafzuchtverbands, informierte den Wildberger Gemeinderat über die Situation der Schafhaltung im Land.















Wildberg - Nach coronabedingt gut anderthalbjährigem "Exil" in der Stadthalle tagte der Wildberger Gemeinderat zum ersten Mal wieder im Bürgersaal des Rathauses – "an alter Wirkungsstätte", wie es Bürgermeister Ulrich Bünger formulierte.

Der Rathauschef hatte vor dem Hintergrund des bevorstehenden Wildberger Schäferlaufs einen Bericht der Geschäftsführerin des Landesschafzuchtverbands, Anette Wohlfarth, auf die Tagesordnung des Gremiums gesetzt. "Es ist wichtig, dass wir neben dem Fest auch die fachliche Seite zum Thema machen", betonte Bünger einleitend.

Mit Romantik ist’s nicht mehr weit her

Und die hat sich gewaschen: Denn die Schäfer kämpfen gleich an mehreren Fronten um ihre Existenz – und die einst gerühmte Freiheit und Romantik der Schäferzunft gehört längst der Vergangenheit an. Vom "Produkt" können die Schäfer schon lange nicht mehr leben, wie aus der Brandrede von Anette Wohlfarth hervorging. So werden in Baden-Württemberg gegenwärtig 7116 Schäfer gezählt, darunter 110 hauptberufliche Schafhalter. Die Zahl der Schafe im Land sei in den vergangenen zehn Jahren um 30 Prozent auf rund 203 000 Tiere gesunken – "das macht uns Kummer", so die Geschäftsführerin. Zwei Drittel der Einnahmen seien mittlerweile Prämien aus der Landschaftspflege, und nur noch gut 30 Prozent der Einkünfte stamme aus dem Verkauf der Lämmer. Dabei wehrt sich Anette Wohlfarth gegen den Begriff der "Prämie", denn diese Bezahlung "ist der Lohn dafür, dass von den Schäfern Flächen wie Wacholderheiden gepflegt und erhalten werden".

Weit entfernt vom Mindestlohn

Die jährliche Arbeitszeit eines hauptberuflichen Schäfers bezifferte sie mit 3575 Stunden, während es ein Angestellter im Jahr auf rund 1700 Stunden bringe. Mit einem durchschnittlichen Stundenlohn von 7,80 Euro lägen die Schäfer zudem weit entfernt vom gesetzlichen Mindestlohn – und ohne die nicht entlohnten Familienarbeitskräfte kämen viele Betriebe gar nicht über die Runden.

"Es ist wichtig, dass man von der Schäferei leben kann", machte Anette Wohlfarth deutlich, dass trotz aller schönen Seiten der Schäferei "unheimlich viel Idealismus dazu gehört". Und sie fügte mit Blick auf die kritische Einkommenssituation vieler Schäfer hinzu: "Jetzt muss was passieren, sonst wird es blöd".

Enormer Flächenschwund

"Da muss man arger Idealist sein", weiß auch der Wildberger Stadtschäfer Karl-Martin Bauer um die Nachwuchsprobleme seiner Zunft. Vor diesem Hintergrund – und weil der Schäfer praktisch rund um die Uhr für seine Tiere da sein muss – sei es nicht verwunderlich, dass immer weniger junge Menschen in die Fußstapfen ihrer Eltern treten wollen.

Doch damit nicht genug: Die Schäfer kämpfen außerdem mit erheblichen Flächenproblemen und immer neuen bürokratischen Hürden. Mit dem stetigen Anwachsen von Industriegebieten, Baulandausweisungen oder dem Straßenbau schwinden zunehmend Flächen, die der Schäfer bewirtschaften kann. Gerade in Wildberg sei der Flächenschwund enorm, ergänzte Bauer, da dort noch der Druck durch die Landwirtschaft hinzukomme.

Realitätsfremde Regelungen

Zudem machte Anette Wohlfarth darauf aufmerksam, dass es auf Flächen, für die eine Kommune Ökopunkte erhalten hat, keine Prämien für die Landschaftspflege der Schäfer mehr gibt. Gleichzeitig sprach die Geschäftsführerin vom "Spleen der Naturschutzverwaltungen", weitere Weidetiere wie Rinder auf den Flächen zu bevorzugen. Erschwert werde die traditionelle Schafhaltung aber auch durch so realitätsfremde Regelungen wie die Einführung eines Hundeführerscheins oder den vorgeschriebenen Schutz vor Witterung für Herdenschutzhunde.

Und dann gebe es ja noch den Wolf, der den Schäfern ebenfalls das Leben schwer macht. Mittlerweile gebe es zwischen 1500 und 1800 Wölfe in Deutschland, und 80 Prozent der Wolfsrisse betreffen Schafe oder Ziegen. "Das ist ein Problem für die Schafhaltung", wies Anette Wohlfarth auf die steigende Tendenz bei den Wolfs-Übergriffen, wobei sie betonte: "Es gibt keinen 100-prozentigen Herdenschutz – und das macht die Schäfer verrückt."

Immerhin: auch Lichtblicke

Nicht unerwähnt ließ die Geschäftsführerin, dass es immerhin den einen oder anderen Lichtblick gebe. So sollen im kommenden Jahr Tierprämien eingeführt werden, aber auch die Lammpreise haben sich durch die coronabedingt erschwerten Importe auf ein normales Niveau eingependelt. Rückhalt spüre man zudem aus der grün-schwarzen Landesregierung, und ein Meilenstein sei die Anerkennung der Süddeutschen Hüte- und Wanderschäferei als immaterielles Unesco-Kulturerbe.

Auf den seit 1723 in Wildberg gefeierten Schäferlauf eingehend, sieht Anette Wohlfarth für diese im kommenden Jahr 300-jährige Tradition dunkle Wolken am Himmel aufziehen, denn sie sei durch den Rückgang der hauptberuflichen Schäfer bedroht. Allerdings wolle der Berufsstand weiterhin zum Erhalt dieser Tradition beitragen, wobei auch die Schäferlaufstädte einen großen Beitrag zum Gelingen der Schäferläufe leisten würden.

Beispiel für "Bürokratiemonster"

Für Bürgermeister Bünger hatte der Vortrag "dramatisch deutlich gemacht, um was es geht". Er bezeichnete die Vorschriften im Bereich der Schafhaltung als "signifikantes Beispiel für das deutsche Bürokratiemonster". Der Schultes würde sich wünschen, dass "man die Schäfer schaffen lässt", und dass auch Politiker beispielsweise beim Schäferlauf auf die Probleme dieses gefährdeten Berufsstandes eingehen.

