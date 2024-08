Gemeinderat Wildberg: Es bleibt doch bei drei Stellvertretern

1 Der neue und ins Amt eingesetzte Gemeinderat von Wildberg. Foto: Stadler

Die Stadt Wildberg hat einen neuen Gemeinderat. Und alle Gewählten dürfen ihr Amt auch tatsächlich antreten. Bürgermeister Ulrich Bünger verpflichtete nun alle Räte auf ihr Amt. Konfliktpotenzial hatte die Wahl der Stellvertreter.









Der bisherige Gemeinderat von Wildberg stellte in seiner letzten Sitzung einstimmig fest, dass bei den am 9. Juni gewählten 22 Ratsmitgliedern keine Hinderungsgründe für den Eintritt ins Gremium vorlagen. Die CDU und die Freien Wähler sind in dieser Wahlperiode mit je acht Ratsmitgliedern, die SPD, Grüne und FDP mit jeweils zwei Ratsmitgliedern im Gemeinderat vertreten.