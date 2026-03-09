Gemeinderat Weilen: Zeitplan wird laut Architekt eingehalten

1 Die Heizung der Halle muss erneuert werden. Foto: Volker Schweizer Der Weilener Gemeinderat hat über die anstehende Heizungssanierung der Gemeindehalle diskutiert.







Mit seinen Berechnungsergebnissen stellte Architekt Rolf Messmer, den die Gemeinde für das Projekt als Energieeffizienzexperte hinzugezogen hat, dem Gemeinderat kürzlich sein Sanierungskonzept für die Heizungen der Gemeindehalle vor. Messmer kam im Ergebnis auf drei Varianten. Bei der ersten handelte es sich um die bisher verfolgte Lösung mit Erneuerung der zentralen Lüftungsanlage, Einbau einer Luftwärmepumpe mit Steuerungstechnik und Photovoltaik-Anlage. Die zweite Variante sei eine kleinere Luftwärmepumpe und Umbau der Lüftungsanlage nur für die Halle. Die Nebenräume würden mit neu zu installierenden Heizkörpern bestückt sowie ebenfalls einer Photovoltaik-Anlage. Als dritte Möglichkeit erwog er die Abwandlung der Variante 2 als Hybridheizung, mit kleinerer Luftwärmepumpe und Öl-Spitzenlastkessel. Laut seinen Erkenntnissen sei die Sanierung in einem Zug bis zum Effizienzhaus möglich.