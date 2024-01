Gemeinderat Waldachtal: Verkauf des Tumlinger Rathaus noch nicht entschieden

1 In Waldachtal wird über den Verkauf des Rathauses in Tumlingen diskutiert. Foto: Wagner

In der Gemeinderatsitzung am vergangenen Dienstag stellte Tumlingens Ortsvorsteher Kurt Kübler ein Konzept vor, das den Verkauf des Tumlinger Rathauses nach dem Umzug der Gemeindeverwaltung in das neue Rathaus nach Lützenhardt verhindern soll.









Bereits im Jahr 2017 wurde per Beschluss des Ortschaftsrats Tumlingen, ebenso wie vom Gemeinderat beschlossen, festgelegt, dass das Rathaus Tumlingen verkauft werden soll. Kübler arbeitete gemeinsam mit Bürgern und seinem Gremium ein Konzept aus und stellte am 8. Januar des neuen Jahres den Antrag, dieses in öffentlicher Sitzung vorstellen zu dürfen.