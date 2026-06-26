Gemeinderat Waldachtal: Rückläufige Kinderzahlen bei den Jüngsten

Die Gemeinde Waldachtal sieht sich im Bereich ihrer sozialen Infrastruktur und Bildungseinrichtungen für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt und für die Zukunft gerüstet.

In seiner jüngsten öffentlichen Sitzung am vergangenen Dienstag nahm der Gemeinderat Waldachtal die aktuelle Bedarfsermittlung für den Zeitraum von 2026 bis 2029 im Bereich der Tageseinrichtungen offiziell zur Kenntnis. Wie aus der fundierten Planung des Hauptamtes hervorgeht, sind die Kinderzahlen im Gemeindegebiet aktuell rückläufig.

Für die klassischen Kindertageseinrichtungen bedeutet dies vorerst Entlastung. Ein weiterer Ausbau der Kindergärten und Krippen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig, da das vorhandene Angebot den Bedarf verlässlich abdeckt. Zum 31. August werden voraussichtlich 256 Kinder (3-Jährige bis Schuleintritt) auf insgesamt 270 genehmigte Plätze in den Kindergärten der Gemeinde verteilt sein.

Fokus richtet sich auf ältere Schulkinder

Der Fokus richtet sich stattdessen zunehmend auf die älteren Schulkinder. Hier wurde aufgrund des gesetzlichen Ganztagesanspruchs für Grundschulkinder die Kapazität im Hort der Waldachtalschule auf 50 Plätze ausgebaut. Zwischenzeitlich verfügt die Gemeinde über ein gutes Fundament. So sind im Hort im Himmelreich aktuell 43 Schulkinder in Betreuung, während in der Grundschule Salzstetten derzeit 24 Schulkinder betreut werden. Da bei der Hortauslastung aktuell noch etwas Luft nach oben ist, wird eine Erweiterung der Räumlichkeiten vorerst nicht als notwendig erachtet.

Bürgermeisterin Annick Grassi erklärte zu diesem Tagesordnungspunkt, dass die Gemeinde ein wenig in der Bedarfsplanung aufgestockt habe und die Planung ergänzte. Dies betrifft nach Angaben der Rathauschefin vor allem die Schulkindbetreuung im Hort sowie im Kindergarten Salzstetten, die Ferienbetreuung sowie die Jugendarbeit in der Gemeinde.

Spürbarer Anstieg bei der Ferienbetreuung

Gerade der Bereich der Ferienbetreuung hat in der jüngeren Vergangenheit einen deutlichen Zuwachs bekommen. Dieser spürbare Anstieg sei zum einen auf die administrative Übernahme der Schulkindbetreuung durch den Hort zurückzuführen. Zum anderen sei dies aber auch dem im vergangenen Sommer erfolgreich eingeführten Halbtagesangebot zuzuschreiben. Aufgrund der hohen Nachfrage und des positiven Feedbacks der Eltern soll dieses flexible Modell auch künftig fest beibehalten werden. Insgesamt zeigte sich die Verwaltung mit den Prognosen der Bedarfsplanung recht zufrieden.

Dementsprechend fiel auch das Fazit von Bürgermeisterin Annick Grassi aus: „Ich denke, wir sind für die Zukunft gut aufgestellt.“