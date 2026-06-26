Gemeinderat Waldachtal: Rückläufige Kinderzahlen bei den Jüngsten

Die Gemeinde Waldachtal sieht sich im Bereich ihrer sozialen Infrastruktur und Bildungseinrichtungen für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt und für die Zukunft gerüstet.
In seiner jüngsten öffentlichen Sitzung am vergangenen Dienstag nahm der Gemeinderat Waldachtal die aktuelle Bedarfsermittlung für den Zeitraum von 2026 bis 2029 im Bereich der Tageseinrichtungen offiziell zur Kenntnis. Wie aus der fundierten Planung des Hauptamtes hervorgeht, sind die Kinderzahlen im Gemeindegebiet aktuell rückläufig.