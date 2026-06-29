Gemeinderat Waldachtal: Neue Straßenbeleuchtung kommt

Mit Investitionen in Millionenhöhe modernisiert Waldachtal die Infrastruktur in Hörschweiler. Der Gemeinderat setzt dabei auf Synergien mit dem Glasfaserausbau.
In der öffentlichen Sitzung brachte der Gemeinderat umfangreiche Vergaben auf den Weg, um die Straßenbeleuchtung im Ortsteil Hörschweiler zu erneuern. Da OEW Breitband ohnehin mit der großflächigen Verlegung von modernen Glasfaserkabeln beginnt, nutzt die Gemeindeverwaltung konsequent die Gunst der Stunde. Überall dort, wo die bestehenden Straßenbeleuchtungskabel bereits veraltet sind oder die Straßenlampen noch unwirtschaftlich über oberirdische Leitungen versorgt werden, werden die neuen Beleuchtungskabel direkt im selben Arbeitsschritt mit in die Erde verlegt. „Wir graben in den nächsten Jahren Waldachtal komplett um“, konstatierte Bürgermeisterin Annick Grassi.