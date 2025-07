Zwischenzeitig sind die ehemaligen Rathäuser zum Verkauf ausgeschrieben. Nach einem ersten Angebot sowie einer Interessenbekundung im Rahmen der Ausschreibung über das Mitteilungsblatt sind nun für beide Rathäuser jeweils ein Angebot abgegeben worden.

Die teilte Bürgermeisterin Annick Grassi am vergangenen Dienstag in der öffentlichen Gemeinderatsitzung mit. In Rücksprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde sollen die beiden Gebäude nochmals auf Immobilienportalen im Internet ausgeschrieben werden. Jedoch dränge die Zeit, da der Verkauf beider Rathäuser noch in diesem Jahr erfolgen soll.

Lesen Sie auch

Gebäude liegt im Sanierungsgebiet

Die Gemeinde hat das ehemalige Rathaus in Lützenhardt (Am Kurpark 18) inklusive Garagen und Stellplätzen zum Verkauf ausgeschrieben. Das öffentliche WC, das an das Gebäude angebaut ist, bleibt im Eigentum der Gemeinde. Ein Mindestgebot von 285 000 Euro war festgelegt und es sollen neben dem Preisangebot auch ein Nutzungskonzept und Gebäudeskizzen bei geplanten baulichen Änderungen eingereicht werden. Das Gebäude liegt im derzeitigen Sanierungsgebiet „Ortsmitte Lützenhardt“ und soll als ortsbildprägendes Gebäude erhalten bleiben.

Auch der Denkmalschutz spielt eine Rolle

Das unter Denkmalschutz stehende ehemalige Rathaus in Tumlingen (Theodor-Heuss-Straße 10) wird von der Gemeinde Waldachtal ohne den angrenzenden Gemeindesaal veräußert. Für die Stellplätze hinter dem Rathaus wurde ein mehrjähriger Pachtvertrag in Aussicht gestellt. Der benachbarte Gemeindesaal wird weiterhin von der Gemeinde betrieben und ist nicht Teil der Ausschreibung.