Gemeinderat Waldachtal: Breitbandausbau im Waldachtal startet in Hörschweiler

Der Breitbandausbau in Waldachtal nimmt weiter Formen an. Wie Bürgermeisterin Annick Grassi in der Sitzung des Gemeinderats sagte, steht der Baubeginn in Hörschweiler kurz bevor.
Zuvor sind jedoch umfassende Informationsveranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger geplant. Die „Netze BW“ werde rechtzeitig – geplant ist ein Vorlauf von etwa zwei bis vier Wochen vor dem jeweiligen Baubeginn – Einladungen an all jene Haushalte verschicken, die technisch für einen Anschluss infrage kommen. Wer kein Schreiben erhält, müsse davon ausgehen, dass kein Anschluss möglich ist – etwa weil bereits im Zuge des Backbone-Ausbaus ein Anschluss gelegt oder damals darauf verzichtet wurde.