Gemeinderat Waldachtal: Breitbandausbau im Waldachtal startet in Hörschweiler

Der Breitbandausbau in Waldachtal nimmt weiter Formen an. Wie Bürgermeisterin Annick Grassi in der Sitzung des Gemeinderats sagte, steht der Baubeginn in Hörschweiler kurz bevor.

Zuvor sind jedoch umfassende Informationsveranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger geplant. Die „Netze BW“ werde rechtzeitig – geplant ist ein Vorlauf von etwa zwei bis vier Wochen vor dem jeweiligen Baubeginn – Einladungen an all jene Haushalte verschicken, die technisch für einen Anschluss infrage kommen. Wer kein Schreiben erhält, müsse davon ausgehen, dass kein Anschluss möglich ist – etwa weil bereits im Zuge des Backbone-Ausbaus ein Anschluss gelegt oder damals darauf verzichtet wurde.

Die Gemeinde bittet darum, Rückfragen zu den Einladungen direkt an die Verwaltung zu richten, da die Schreiben auf den Daten der Verwaltung basieren. Der offizielle Baustart wird in Hörschweiler erfolgen. Da die Informationsveranstaltungen für Hörschweiler und Lützenhardt ursprünglich in dieselbe Woche gefallen wären, wurden die Termine nun zusammengelegt.

Infoveranstaltung für Hörschweiler und Lützenhardt

Die gemeinsame Infoveranstaltung für den Ausbau in Hörschweiler und Lützenhardt findet demnach am Donnerstag, 23. Juli, um 19:00 Uhr im „Haus des Gastes“ in Lützenhardt statt. Die Informationsveranstaltungen sind öffentlich und dürfen auch von den nicht angeschriebenen Einwohnern besucht werden.

Der eigentliche Baubeginn in Hörschweiler wird voraussichtlich nach der Sommerpause der Baufirma liegen. Bürgermeisterin Grassi stellte nochmals klar, dass es sich um einen geförderten Ausbau handelt. Für die Bürgerinnen und Bürger ist der Anschluss bis ins Gebäude somit kostenfrei; lediglich die hausinterne Weiterverlegung muss selbst getragen werden. Voraussetzung ist jedoch die schriftliche Zustimmung der Eigentümer. Wer diese verweigert, erhält lediglich eine Vorstreckung bis an die Grundstücksgrenze.

„Netze BW“ nimmt mit Eigentümern Kontakt auf

Im nächsten Schritt wird die „Netze BW“ mit den Eigentümern Kontakt aufnehmen, um die genaue Hausbegehung und die Details der Leitungsverlegung abzustimmen. Während Hörschweiler und Lützenhardt den Anfang machen, müssen sich andere Ortsteile noch etwas gedulden.

Die Informationsveranstaltung für Oberwaldach ist für Mittwoch, 7. Oktober, und für Salzstetten am Mittwoch, 14. Oktober, vorgesehen. Für Tumlingen, Cresbach und Vesperweiler seien nach dem aktuellen Zeitplan Infoveranstaltungen für Januar und Februar 2027 angedacht. Der Baubeginn dort soll dementsprechend nach der darauffolgenden Winterpause starten. Um das Mammutprojekt effizient zu stemmen, werden neben der von der „Netze BW“ beauftragten Firma „Databau“ voraussichtlich zeitgleich eine zweite Tiefbaufirma und mehrere Kolonnen parallel im Gemeindegebiet arbeiten.