Gemeinderat VS: Vorerst kein Geld für Neubau HFU und Gericht

Der geplante Neubau des Amtsgerichtes in Villingen wird sich verzögern. Das berichtete Oberbürgermeister Jürgen Roth am Mittwochabend in der Sitzung des Gemeinderates bezüglich eines Gespräches mit Landesministerin Nicole Razavi. „Wir haben gedacht, dass das Neubauprojekt Amtsgericht mit einem Volumen von 47 Millionen Euro in trockenen Tüchern ist“, so Roth. Das Gebäude soll im hinteren Bereich des Tonhallengeländes entstehen. Im nächsten Doppelhaushalt des Landes, der im Dezember verabschiedet werden soll, ist das Projekt nicht enthalten.