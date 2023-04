Das Rössle-Center steht leer – und wird dies wohl noch für einige Zeit bleiben. Die CDU stellte für die Gemeinderatssitzung an diesem Mittwoch einen Antrag, um dem Einkaufszentrum neues Leben einzuhauchen. Doch die Reaktion der Verwaltung liest sich nüchtern.

Im Jahr 2016 herrschte im Gemeinderat nahezu eine Euphorie ob des Entscheids zum Rössle-Areal. So fällte dieser mit großer Mehrheit den Beschluss zum Neuanfang – das Rössle-Center sollte abgerissen und durch den Investor, die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB) neugebaut werden.

Das Ziel des Investors war es, die Innenstadt neu zu beleben und neue Akzente zu setzen, der alte Bau sollte einem modernen, intelligent strukturierten Gebäude weichen. Der Fall des Rössle-Centers hat jedoch schon viel früher begonnen, eröffnet im Jahr 2000 gab es bereits drei Jahre später die ersten Leerstände. Nach und nach sprangen weitere Mieter ab.

Jetzt meldet sich die CDU-Fraktion zum Rössle-Center in einem Antrag zu Wort. Wie aus der Informationsvorlage hervorgeht, spiele das Rössle-Areal für die CDU weiter eine tragende Rolle in der Innenstadtentwicklung von Schwenningen. Die Pläne scheinen angesichts der sechs verstrichenen Jahre als nicht mehr realisierbar. Dabei sei sich natürlich bewusst, dass „Corona und andere von der Verwaltung nicht beeinflussbare Vorgänge für den Verzug verantwortlich sind.“ Jetzt aber sei es an der Zeit einen Plan B zu erarbeiten.

Endlich Zeit für Plan B

Doch der Sachstand liest sich nüchtern: „Herr Oberbürgermeister Jürgen Roth ist aktuell permanent im Austausch mit dem Eigentümer der Immobilie HBB.“ Auch zu möglichen Nutzungsalternativen sei OB Roth im Austausch.

Nüchterne Reaktionen

Ähnlich lesen sich auch die restlichen Reaktionen. So stellt die CDU in ihrem Antrag die Forderung, das geplante Sanierungsgebiet um das Rössle-Areal und den Muslenplatz zu erweitern, doch zumindest der Muslenplatz sei bereits in bestehende Planungen einbezogen. Es werde angestrebt, die Beschlussvorlage des neuen Sanierungsgebiets im Frühsommer in die Gremien zu bringen. Doch ein größeres Sanierungsgebiet könnte auch zum Problem werden: „Die Höhe des Sanierungsvolumens muss beachtet werden“, bisherige Projekte im Sanierungsgebiet könnten nicht mehr umgesetzt werden. Heißt im Klartext: Wird das Sanierungsgebiet größer, reicht das Geld nicht für alles.

Stille in der Innenstadt

Auch um den Muslenplatz wird es weiter ruhig bleiben: Die CDU-Fraktion pocht in ihrem Antrag an den Gemeinderat auf eine baldige Fertigstellung der Sanierung – zumindest die Planung soll noch in diesem Jahr mit Bürgerbeteiligung fertiggestellt werden.

Stillstand auch beim Muslenplatz

Eine Einstellung von Mitteln im Doppelhaushalt 2024/2025 für weitere Sanierungsmaßnahmen, beziehungsweise für die im Antrag der CDU geforderte Fertigstellung, entspreche, nach Angaben der Verwaltung, nicht dem derzeitigen Arbeitsstand und „der damit verbundenen Vorarbeitszeit“. Lediglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300 000 Euro für das Jahr 2024 könne in den Doppelhaushalt eingebracht werden. Doch wie soll mit dem Rössle weiter verfahren werden? Seitens der Stadt sei kein Erwerb des Objektes vorgesehen. Die CDU forderte in dem Antrag eine Überprüfung der Rahmenbedingungen ob und unter welchen Bedingungen ein Erwerb des Objektes von der Stadt möglich sei. Hierfür stehen auch keine Haushaltsmittel zur Verfügung, wobei der Investor HBB weiterhin Eigentümer bleiben möchte.

Wann die Schwenninger Innenstadt mit neuen Akzenten glänzen kann, ist also weiter eine Frage der Zeit.