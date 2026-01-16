Gemeinderat Vöhrenbach: Stadtwald wirft satten Gewinn ab

Der aktuelle Holzpreis lässt selbst Förster Alfred Heinzelmann staunen. Er rechnet mit 420 000 Euro Ertrag. Dem Käfer sagen die Waldbesitzer den Kampf an – mit Erfolg.
Positive Nachrichten aus dem Vöhrenbacher Forstamt: Förster Alfred Heinzelmann konnte bei den Beratungen über den Forstwirtschaftsplan 2026 berichten, dass im aktuellen Jahr der Ertrag mit rund 370 000 Euro um etwa 50 000 Euro höher ausfällt als im ursprünglichen Plan. Für das neue Jahr hat er aufgrund der Zahlen sogar einen Gewinn von 420 000 Euro einkalkuliert.